Terungkap! Cara Indra Birowo Bangun Keharmonisan Keluarga di Series Pay Later

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |18:26 WIB
Terungkap! Cara Indra Birowo Bangun Keharmonisan Keluarga di Series Pay Later
Cara Indra Birowo bangun keharmonisan keluarga di series Pay Later (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Indra Birowo menceritakan alasannya menerima tawaran untuk memerankan karakter Pak Sudi dalam series Pay Later. Indra mengungkapkan bahwa ia tertarik dengan script series Pay Later karena memiliki nuansa sitkom yang sudah lama tidak ia mainkan.

"Pas baca scriptnya, jatohnya ini kan kayak sitkom ya, yang memang saya udah lama banget ga main sitkom bareng Aming juga. Memang kita dasarnya senang untuk bercanda," kata Indra kepada tim Vision+.

Namun, Indra menekankan bahwa komedi dalam series ini bukan berfokus pada tingkah lucu para pemain, melainkan bagaimana membangun adegan yang lucu.

"Tapi kali ini bukan tentang bagaimana orang itu lucu, tapi bagaimana adegan itu kita bangun jadi lucu," ujar Indra.

Indra dengan senang menggambarkan perannya sebagai Pak Sudi, ayah dari Tika (Amanda Manopo) dan Umar (Fajar Sadboy). Menurut Indra, sebagai kepala rumah tangga dan seorang ayah, Pak Sudi punya peran yang besar untuk menjadikan keluarganya lebih baik.

Vision+ Pay Later

Cara Indra Birowo bangun keharmonisan keluarga di series Pay Later (Foto: MNC Media)


“Peran Pak Sudi disini supaya konflik tidak menjadi besar, konflik antara ibu dan anak terkendali, jadi bisa tetap baik, trus konflik si Fajar yang jarang sekolah, pokoknya bikin keluarga itu tetap harmonis," jelas Indra.

Series Pay Later mengisahkan tentang Tika seorang karyawan yang terlilit hutang akibat hobi berbelanja dengan sistem paylater dan harus berhadapan dengan para debt collector. Siapa sangka, nasib Tika berubah ketika ditawari menjadi penagih hutang.

Saksikan keseruan kisah Tika melunasi hutang-hutangnya di original serial Pay Later eksklusif di Vision+!

Download dan update aplikasi Vision+ sekarang! Jangan lupa berikan rating bintang 5 di Play Store dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda pakai Vision+!

