Mudik ke Aceh, Teuku Ryan Tak Rayakan Lebaran Bareng Ria Ricis

JAKARTA - Bagi Ria Ricis dan Teuku Ryan, momen Lebaran tahun ini tentu akan terasa berbeda. Tak ada lagi kebersamaan seperti tahun sebelumnya, karena tahun ini mereka merayakan Idul Fitri terpisah.

Teuku Ryan diketahui tengah mudik ke Aceh untuk merayakan Lebaran bersama keluarganya. “Selamat mudik ya Abang @teukuryantr, salam sama nyanyak dan ayah,” ujar manajer Teuku Ryan @brotheralle, pada Rabu (10/4/2024).

Tak hanya itu, Ryan juga sempat mengunggah ulang momen buka puas bersama teman-temannya di sebuah restoran Aceh, pada 8 April silam. Sementara Ria Ricis saat ini masih berada di rumahnya, tak ikut mudik bersama Ryan.

Satu hari sebelum Lebaran, Ricis sempat membagikan video saat putrinya, Moana yang bersekolah. Tahun lalu, pasangan ini merayakan Lebaran pertama bersama putri mereka di Jakarta.

Setelah itu, Ricis dan Ryan menyambangi Pesantren Huffadz milik kakak Ricis untuk bersilaturahmi dengan sekitar 50 santri yang tidak bisa pulang ke kampung halaman mereka.

Usai bersilaturahmi di pesantren, Ria Ricis bergegas ke rumah sang kakak untuk sungkeman bersama ibu dan kakak-kakaknya. Setelahnya, mereka semua berangkat bersama ke rumah sang ibu.

