Mahalini Rayakan Lebaran Bareng Keluarga Rizky Febian

JAKARTA - Pasangan Mahalini Raharja dan Rizky Febian diketahui menjalin hubungan beda agama. Namun keduanya tetap menjunjung nilai toleransi di tengah perbedaan agama tersebut.

Setelah Rizky Febian merayakan Hari Raya Nyepi di Bali awal Maret lalu, kini giliran Mahalini yang menghabiskan momen Lebaran bersama keluarga sang kekasih. Momen kumpul keluarga itu dibagikan Rizky lewat unggahannya di Instagram.

Dalam foto tersebut, Mahalini tampak berpose di samping sang kekasih dalam balutan baju bernuansa merah putih yang senada dengan keluarga Rizky Febian lainnya. Terlihat pula Sule, Putri Delina dan sang kekasih Jeffry Reksa, Rizwan, dan Ferdinan dalam foto itu.

Melihat foto tersebut, netizen pun ramai berkomentar. "Tahun depan ada Iky junior ahayde," kata @iim***. "Kawal sampai berjodoh ke pelaminan," ujar @afri***. "Aduh suka banget lihatnya," imbuh @mon***.

