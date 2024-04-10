Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mahalini Rayakan Lebaran Bareng Keluarga Rizky Febian

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |17:30 WIB
Mahalini Rayakan Lebaran Bareng Keluarga Rizky Febian
Mahalini rayakan Lebaran bareng keluarga Rizky Febian. (Foto: Instagram/@rizkyfbian)
JAKARTA - Pasangan Mahalini Raharja dan Rizky Febian diketahui menjalin hubungan beda agama. Namun keduanya tetap menjunjung nilai toleransi di tengah perbedaan agama tersebut. 

Setelah Rizky Febian merayakan Hari Raya Nyepi di Bali awal Maret lalu, kini giliran Mahalini yang menghabiskan momen Lebaran bersama keluarga sang kekasih. Momen kumpul keluarga itu dibagikan Rizky lewat unggahannya di Instagram. 

Dalam foto tersebut, Mahalini tampak berpose di samping sang kekasih dalam balutan baju bernuansa merah putih yang senada dengan keluarga Rizky Febian lainnya. Terlihat pula Sule, Putri Delina dan sang kekasih Jeffry Reksa, Rizwan, dan Ferdinan dalam foto itu.

Mahalini rayakan Lebaran bareng keluarga Rizky Febian. (Foto: Instagram/@rizkyfbian)

Melihat foto tersebut, netizen pun ramai berkomentar. "Tahun depan ada Iky junior ahayde," kata @iim***. "Kawal sampai berjodoh ke pelaminan," ujar @afri***. "Aduh suka banget lihatnya," imbuh @mon***.

(SIS)

