Mahalini Raharja Jadikan Bruno Mars Role Model, Rizky Febian : Fix Nikah Ngundang Dia

JAKARTA - Konser Bruno Mars digelar selama 3 hari yakni 3, 5, dan 6 April 2024 di Stadium National Singapura rupanya membuat Mahalini Raharja bahagia, karena bisa menonton langsung role modelnya tersebut.

Menonton konser Bruno Mars itu, Mahalini Raharja didampingi oleh kekasihnya, Rizky Febian. Momen itu diabadikannya melalui akun instagram miliknya @mahaliniraharja dikutip pada Senin (8/4/2024).

Mahalini mengaku kalau ia menjadikan Bruno Mars menjadi role model dan telah lama mendengar lagu-lagu musisi kelahiran Honolulu, Hawai Amerika Serikat.

"Best! Makasih mas bruno uda bikin saya mewek ingat masa kecil dan ditemani lagumu! Dari zaman platform musik ga segede sekarang," ungkap Mahalini Raharja melalui akun instagram miliknya.

Bahkan saking ngefans, Mahalini berusaha membeli lagu-lagu milik Bruno Mars melalui konter-konter pulsa terdekat. Tak cuma itu, ia juga rela membeli rekaman CD lagu-lagu Bruno Mars.

"Saya usaha download banget atau beli lagumu di konter pulsa HAHA trus saya excited bgt waktu km keluarin album Unorthodox, Jukebox dan beli ditempat CD minta sama mama," beber Mahalini.

Dengan perjuangan mendapatkan lagu-lagu milik Bruno Mars tersebut, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim kesepuluh ini menyebut kalau dirinya sangat menghafal betul lagu-lagu milik Bruno Mars.

Sehingga Mahalini berharap agar dirinya sukses besar seperti Bruno Mars, kini populer dan meraih sejumlah penghargaan prestisius dalam dunia musik.

"Jadi setiap berangkat dan pulang sekolah selalu lagumu sampe hafal buanget! Makasi sekali lagi mas bruno! Semoga saya bisa kaya kamu dan plis saya mau ketemu lagi," tutupnya.

