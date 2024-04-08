Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mahalini Raharja Jadikan Bruno Mars Role Model, Rizky Febian : Fix Nikah Ngundang Dia

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |01:02 WIB
Mahalini Raharja Jadikan Bruno Mars Role Model, Rizky Febian : Fix Nikah Ngundang Dia
Mahalini Raharja dan Rizky Febian tonton konser Bruno Mars (Foto: IG Mahalini)
A
A
A

JAKARTA - Konser Bruno Mars digelar selama 3 hari yakni 3, 5, dan 6 April 2024 di Stadium National Singapura rupanya membuat Mahalini Raharja bahagia, karena bisa menonton langsung role modelnya tersebut.

Menonton konser Bruno Mars itu, Mahalini Raharja didampingi oleh kekasihnya, Rizky Febian. Momen itu diabadikannya melalui akun instagram miliknya @mahaliniraharja dikutip pada Senin (8/4/2024).

Mahalini Raharja Jadikan Bruno Mars Role Model, Rizky Febian : Fix Nikah Ngundang Dia

Mahalini mengaku kalau ia menjadikan Bruno Mars menjadi role model dan telah lama mendengar lagu-lagu musisi kelahiran Honolulu, Hawai Amerika Serikat.

"Best! Makasih mas bruno uda bikin saya mewek ingat masa kecil dan ditemani lagumu! Dari zaman platform musik ga segede sekarang," ungkap Mahalini Raharja melalui akun instagram miliknya.

Bahkan saking ngefans, Mahalini berusaha membeli lagu-lagu milik Bruno Mars melalui konter-konter pulsa terdekat. Tak cuma itu, ia juga rela membeli rekaman CD lagu-lagu Bruno Mars.

"Saya usaha download banget atau beli lagumu di konter pulsa HAHA trus saya excited bgt waktu km keluarin album Unorthodox, Jukebox dan beli ditempat CD minta sama mama," beber Mahalini.

Dengan perjuangan mendapatkan lagu-lagu milik Bruno Mars tersebut, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim kesepuluh ini menyebut kalau dirinya sangat menghafal betul lagu-lagu milik Bruno Mars.

Sehingga Mahalini berharap agar dirinya sukses besar seperti Bruno Mars, kini populer dan meraih sejumlah penghargaan prestisius dalam dunia musik.

"Jadi setiap berangkat dan pulang sekolah selalu lagumu sampe hafal buanget! Makasi sekali lagi mas bruno! Semoga saya bisa kaya kamu dan plis saya mau ketemu lagi," tutupnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/33/3157426/mahalini_raharja-8iDv_large.jpg
Merah Menyala, Mahalini Tampil Stylish saat Main Padel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115175/mahalini_raharja-S45g_large.jpg
Usai Mualaf, Mahalini Bakal Aqiqah Bareng sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114337/mahalini-Tb0U_large.jpg
Mahalini dan Rizky Febian Sambut Anak Pertama, Namanya Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114348/kabar_bahagia_mahalini_melahirkan_anak_pertama-XrRE_large.jpg
Kabar Bahagia, Mahalini Melahirkan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/205/3108665/mahalini-MrIL_large.jpg
Mahalini Kaget Angie Carvalho Bawakan Ini Laguku di Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/33/3107846/rizky_febian-J1lX_large.jpg
Mahalini Janji Tak Perlihatkan Wajah Anak Pertama demi Kesehatan Mental
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement