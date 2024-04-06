Ada Sabyan dan Band Wali di Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar iNews, Sore Ini dari Tangerang

TANGERANG - iNews akan menutup rangkaian Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan dari Taman Elektrik, Tangerang, Banten, pada Sabtu (6/4/2024) sore. Ini menjadi perhentian terakhir setelah Mojokerto, Semarang, dan Bekasi.

Konser Ngabuburit akan dibuka pukul 16.00 WIB dan dimeriahkan band religi Sabyan dan Jerry Andrean Masterchef Indonesia 7 yang akan berbagi resep berbuka puasa. Ada pula tausiyah yang dibawakan Ustadz Abeey Ghifran dan Ustadz Munawir Ngacir.

Masih di venue yang sama, acara akan berlanjut ke Tabligh Akbar yang digelar pukul 21.00 WIB. Acara ini akan diisi Band Wali yang akan menyanyikan sederet tembang hits mereka.

Habib Nabiel Al Musawa akan memberikan tausiyah diiringi musik religi dari Gus Hafidz Hakim, Syubbanul Muslimin, dan Gus Azmi. Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan dipandu oleh David Chalik dan Inara Rusli.