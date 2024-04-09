Lebaran Anti Boring, dari Film Baru Sampai Animasi Seru di GTV

JAKARTA - Liburan Lebaranmu gitu-gitu aja? Deretan program yang baru dan seru dari GTV, siap ceriakan momen bareng keluarga! Sebagai rumah dari program yang entertaining dan edukatif GTV siap hadirkan deretan program paling menghibur di Keceriaan Lebaran!

Saat bangun pagi, akan ada tim penyelamat Paw Patrol, monster truck pemberani Blaze, serta Riko dan robot pintarnya Q110 di Riko The Series. Lebaran kamu pasti lebih semangat kalau ditemani Big Movies Candyland yang akan tayang setiap hari, di tanggal 8 sampai 14 April. mulai pukul 05.30 WIB.

Lanjut di siang hari, GTV akan bawa kamu ke banyak petualangan seru dengan film-film animasi paling fresh seperti Ribbit, Legend Of Rabbit, Monkey Business dan lainnya! Mulai tanggal 8-14 April pukul 14.00 WIB, bareng Big Movies Family momen makan siang saat libur lebaran dijamin jadi lebih seru!

Saat sore, tambah keseruan moment lebaran dengan ikut deal-dealan bersama Andhika Pratama dan Gilang Gombloh di “Superdeal Indonesia Spesial Idul fitri”. Setiap hari pukul 18.15 WIB kamu akan diajak ikut tegang saat trading game, mulai uang tunai sampai mobil baru, hadiah dibalik tirai Superdeal Indonesia siap bikin kaya rame-rame!

Acara seru cuma sampai sore? Tahan bestie! Karena GTV akan hadirkan deretan film-film seru pertama tayang di tv Indonesia di Big Movies Platinum First On TV, mulai 8-14 April pukul 21.00 WIB. Dan double keseruan dan ketegangan yang berlapis di Big Movies Platinum Back To Back di tanggal yang sama pada pukul 22.30 WIB dan 24.00 WIB.