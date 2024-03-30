Hetty Koes Endang hingga Putri Ariani Meriahkan GTV Love Music: Cari Faedah

JAKARTA - GTV Love Music kembali hadir mengisi bulan Ramadan dengan tema Cari Faedah. Konser musik itu disiarkan dari Studio 14 MNC Studios, Jakarta Barat, pada Jumat (29/3/2024) malam.

Dipandu Ramzi, GTV Love Music: Cari Faesah menghadirkan sederet musisi ternama Tanah Air, seperti Gigi, Opick, hingga penyanyi senior Hetty Koes Endang. Konser tersebut juga diramaikan Novia Bachmid, Putri Ariani, Fatin Shidqia, dan Ghea Youbi.

BACA JUGA: Long Weekend Penuh Faedah Bareng Gigi dan Opick di GTV Love Music

Tak sekadar pertunjukan musik, konser tersebut juga menghadirkan tausiyah bersama Mamah Dedeh, Rina Nose, Arafa, dan Halda. Pastikan Anda mendapatkan informasi terkait program terkini GTV dengan mengikuti akun @officialgtvid di media sosial.

Maksimalkan pengalaman menonton Anda dengan streami program terbaik GTV lewat aplikasi RCTI+ dan Vision+. Bagi Anda yang berdomisili di Jabodetabek, GTV tersedia di kanal digital 28 UHF.

Jika tayangan digital Anda bermasalah, lakukan scan ulang pengaturan Set Top Box dan bila tayangan masih tidak muncul periksa sambungan kabel antena dan ubah posisi antena tersebut.

Namun jika permasalahan tersebut masih belum teratasi, silakan menghubungi nomor WhatsApp layanan solusi TV digital di 0856-9003-900, setiap hari Senin-Jumat, pukul 09.00-18.00 WIB. Layanan solusi TV digital ini hanya tersedia melalui chat.*

(SIS)