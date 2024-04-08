Wisuda Akbar Hafiz Indonesia 2024, Siapakah yang Akan Menjadi Juaranya?

JAKARTA - Hafiz Indonesia sudah melewati berbagai babak. Dari 24 peserta yang berjuang, tersisa 3 orang yang berhasil menunjukkan kualitasnya dan bertahan hingga babak ini.

Inilah wisudawan dan wisudawati Hafiz Indonesia :

- Gibran, 8 tahun, asal Medan dengan hafalan 3 juz

- Yukiko, 7 tahun, asal Purwakarta dengan hafalan 4 juz

- Arfan, 6 tahun, asal Batam dengan hafalan 5 juz

Yukiko merupakan satu-satunya peserta perempuan yang berhasil lolos hingga wisuda akbar. Pernah mendapatkan pin syafaat yang artinya Yukiko pernah gugur lalu mendapatkan kesempatan kedua dan menunjukkan kualitasnya hingga bisa sampai di babak wisuda akbar.

Selanjutnya ada Gibran. Sang ayah bercerita bahwa ia dan istrinya belum diberikan keturunan setelah menikah.

Lalu suatu hari mereka memutuskan pergi umroh. Di tanah suci, kedua orang tuanya mendapatkan hidayah.

Ayah dan ibunya Gibran hanya meminta keturunan. Mujizat terjadi, pulang dari umroh, sang istri mengandung lalu lahirlah Gibran. Ayahnya cerita sambil menangis "Saat usia 5 tahun Gibran pernah bermimpi bertemu Rasulullah"

Peserta terakhir adalah Arfan. Sang Ibu bercerita, Arfan belum bisa berjalan saat usia 2 tahun, dan belum bisa bicara di saat usia 3 tahun. Saat pertama kalinya mampu berbicara, kata yang terucap oleh Arfan adalah ayat suci Al Quran.

Pada wisuda akbar nanti, juri yang akan hadir adalah Kak Nabila, Abi Amir, Syeikh Husein Jaber, dan seorang juri tamu yaitu Syeikh Riyadh Bin Ahmed Diyab, doktor ilmu fiqih dari Universitas Islam Madinah yang bisa menirukan 63 suara tilawah dari Imam dan Qori dunia.

Pada babak wisuda akbar ini akan ada 2 tantangan, yang pertama sambung ayat yang akan dibacakan oleh Syeikh Riyadh, para wisudawan & wisudawati harus menjawab dalam waktu 180 detik. Dan yang kedua adalah hukum tajwid yang akan diberikan soalnya oleh Kak Nabila, waktu yang disediakan juga hanya 180 detik.

Wisuda akbar kali ini juga akan ada penghargaan khusus untuk para peserta, yaitu :

- Terfasih hurufnya

- Terbaik tajwidnya

- Terkuat hafalannya

- Terbanyak jumlah hafalannya

- Terindah bacaannya

- Terbaik akhlaknya