HOME CELEBRITY TV SCOOP

Martin Anugrah Sebut Series Arab Maklum 2 Hadir dengan Cerita Lebih Kocak

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |11:25 WIB
Martin Anugrah sebut series Arab Maklum 2 lebih kocak (Foto: Vision+)
Martin Anugrah sebut series Arab Maklum 2 lebih kocak (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Antusiasme penonton terhadap series Arab Maklum yang luar biasa akhirnya dijawab dengan hadirnya series Arab Maklum 2, Ahlan Bali!. Martin Anugrah, sang sutradara yang sukses mengantarkan “Arab Maklum" ke puncak popularitas, kembali dengan ide-ide segar untuk season 2. Martin mengungkapkan bahwa dia menemukan banyak inspirasi sejak series Arab Maklum season pertama.

"Pengembangan ceritanya memang sudah kepikiran sejak awal setelah season 1, gue udah tau mau bawa ceritanya ke mana dan apa yang perlu dipersiapkan untuk masuk ke season 2,” ungkap Martin saat ditemui di kawasan FX Sudirman, Jakarta.

Martin Anugrah Sebut Series Arab Maklum 2 Hadir dengan Cerita Lebih Kocak

Martin dan timnya tidak ingin terburu-buru dalam membangun cerita. Mereka melakukan bedah premis dengan cermat agar setiap episode di series Arab Maklum 2 memiliki daya tariknya sendiri.

"Setiap scene di Arab Maklum 2 gak cuma lewat gitu aja, kita cari punchline-nya gimana, konfliknya, dan alur yang menarik di setiap episodenya,” jelas Martin.

Martin juga menekankan pentingnya dinamika antar karakter dalam series Arab Maklum 2. Interaksi antar karakter yang lucu dan relatable menjadi salah satu kunci kesuksesan series ini.

"Dinamika antar karakter di series Arab Maklum 2 akan semakin menarik, bahkan, ada plot yang gak terduga ala drakor, dan bakal bikin penonton bertanya-tanya 'kok ada cerita ya kayak gini?’" ujar Martin.

Dengan cerita yang lebih kompleks, humor yang segar, dan karakter yang menarik, series Arab Maklum 2 diprediksi akan kembali menjadi series favorit para penonton tahun ini.

Arab Maklum 2 melanjutkan kisahnya dengan keluarga Aba Mahmud yang berlibur ke Bali. Perjalanan mereka di Bali tentu akan diwarnai dengan aksi kocak yang begitu menghibur mengingat perbedaan budaya yang sangat mencolok.

Arab Maklum 2 dibintangi oleh Usama Harbatah, Dhawiya Zaida, Rachel Patricia, Aci Resti, Ananta Rispo, Avi Basalamah, Martin Anugrah, Kinaryosih, Edric Tjandra, dan Patricia Gouw. Arab Maklum 2 dijadwalkan tayang mulai April 2024 di Vision+.

Halaman:
1 2
