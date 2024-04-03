Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berani Berubah, Rio Jokam Buktikan Youtuber Gaming Bisa Sukses dengan Konten Beragam

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |19:30 WIB
Berani Berubah, Rio Jokam Buktikan Youtuber Gaming Bisa Sukses dengan Konten Beragam
Rio Jokam seorang Youtuber Gaming (Foto: ist)
JAKARTA - Sandy Satrio yang lebih dikenal dengan nama kanal YouTubenya, Rio Jokam, merupakan seorang konten kreator yang berasal dari Kabupaten Wajo, Makassar. Jokam telah meraih popularitas yang signifikan di platform YouTube dan dikenal luas atas konten gaming-nya.

Sebelumnya, fokus utama Jokam adalah pada permainan populer seperti Free Fire, Mobile Legend, dan Point Blank. Namun, seiring berjalannya waktu, Jokam mengambil langkah berani untuk mengeksplorasi genre konten yang lebih beragam.

Berani Berubah, Rio Jokam Buktikan Youtuber Gaming Bisa Sukses dengan Konten Beragam

Saat ini, Jokam tidak hanya membatasi diri pada konten gaming. Ia telah memperluas cakupan kontennya dan berekspansi dengan mengeksplorasi konten challenge, experiment, dan stitch video. Langkah ini ternyata berhasil, karena konten-konten barunya mampu menarik minat para penggemarnya.

Tak hanya menarik dan menghibur, konten-konten baru yang diusung oleh Rio Jokam juga berhasil meningkatkan jumlah subscribers-nya yang kini telah melampaui 1 juta. Dengan kesuksesan ini, Rio Jokam membuktikan bahwa eksplorasi dan inovasi adalah kunci untuk bertahan di kancah YouTube yang penuh dengan kompetisi.

