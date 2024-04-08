Melitha Sidabutar Kontestan Indonesian Idol Meninggal Dunia di Usia 23 Tahun

JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia hiburan Tanah Air. Melitha Patricia Sidabutar, kontestan Indonesian Idol sekaligus penyanyi rohani, mengembuskan napas terakhirnya pada hari ini, Senin (8/4/2024), dalam usia 23 tahun.

Kabar meninggalnya Melitha sendiri dibagikan oleh akun Instagram @impactmusicindonesia. Dalam unggahannya, jenazah Melitha akan disemayamkan di Rumah Duka Carolus, Jakarta.

"Selamat Jalan Melitha, bersama Tuhan Yesus di surga mulia. Rumah duka Carolus ibadah penghiburan oleh Gereja @gti.tiberias 19.00," bunyi keterangan pada akun tersebut.

"Mari berikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan##needyourpray #needyoursupport," lanjutnya.

Melitha Sidabutar meninggal dunia (Foto: Instagram/impactmusicindonesia)

Kabar meninggalnya Melitha jelas membuat publik syok dan menuliskan ucapan duka cita. Kendati begitu, ada pula yang tidak percaya dengan kabar duka tersebut.





Bukan tanpa alasan, pasalnya pada Desember 2020 lalu, kembaran dari Melitha yakni Melisha sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Oleh karenanya, banyak yang mengira bahwa admin dari akun tersebut salah memberikan informasi.

"Di tag off kembarannya Melisha kaleee melitha masih sehat walafiat aduhhh admin....," tutur noona***.

"Apa ini yang kembaran nya dulu. Ini hoax apa beneran sih??????," sahut angka***.

