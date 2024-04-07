Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dhawiyah Zaida Ungkap Perbedaan Cerita Arab Maklum Season Satu dan Dua

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |06:08 WIB
Dhawiyah Zaida Ungkap Perbedaan Cerita Arab Maklum Season Satu dan Dua
Dhawiya Zaida ungkap perbedaan cerita serial Arab Maklum season satu dan dua (Foto: Giffar/MPI)
A
A
A

BOGOR - Dhawiya Zaida kembali berperan sebagai Umi Laela dalam series Arab Maklum 2. Ditemui dalam acara Meet and Greet di mal Cibinong City Mall, Dhawiya pun mengungkapkan perbedaan cerita antara Arab Maklum season satu dengan dua.

Menariknya, di season dua ini, series Arab Maklum menggunakan latar tempat di Pulau Dewata Bali. Tentunya, series yang tayang di Vision+ ini akan semakin menyuguhkan cerita yang fresh untuk para penonton setianya.

"Untuk cerita sendiri sudah pasti berbeda, kalo pertama ceritain gimana kultur Arab gimana, ini kita bada kota (di Bali) yang disana ada yang berbikini. Tapi itu yang menjadi sesuatu berbeda, kalau biasanya kita pakai bikini tetep rapih lah, syar'i, ini di Bali akan lebih kompleks ceritanya," kata Dhawiya saat acara meet and greet di Cibinong City Mall, Sabtu (6/4/2024).

Dhawiya berharap series Arab Maklum 2 ini, bisa menjadi tontonan yang menyenangkan bagi masyarakat Indonesia. Mengingat, series ini menyuguhkan genre komedi yang fresh.

Vision+ Arab Maklum 2

Dhawiya Zaida ungkap perbedaan cerita serial Arab Maklum season satu dan dua (Foto: Giffar/MPI)


"Harap maklum dua ini bisa mendatangkan rezeki yang lain, menyenangkan orang dengan menonton ini," ungkap Dawiyah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161170/paket_premium_vision-Jrqo_large.jpg
Nonton Sekeluarga Cuma Rp20.000 per Bulan, Streaming Series, Kartun, hingga Olahraga di Vision+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement