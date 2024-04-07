Dhawiyah Zaida Ungkap Perbedaan Cerita Arab Maklum Season Satu dan Dua

BOGOR - Dhawiya Zaida kembali berperan sebagai Umi Laela dalam series Arab Maklum 2. Ditemui dalam acara Meet and Greet di mal Cibinong City Mall, Dhawiya pun mengungkapkan perbedaan cerita antara Arab Maklum season satu dengan dua.

Menariknya, di season dua ini, series Arab Maklum menggunakan latar tempat di Pulau Dewata Bali. Tentunya, series yang tayang di Vision+ ini akan semakin menyuguhkan cerita yang fresh untuk para penonton setianya.

"Untuk cerita sendiri sudah pasti berbeda, kalo pertama ceritain gimana kultur Arab gimana, ini kita bada kota (di Bali) yang disana ada yang berbikini. Tapi itu yang menjadi sesuatu berbeda, kalau biasanya kita pakai bikini tetep rapih lah, syar'i, ini di Bali akan lebih kompleks ceritanya," kata Dhawiya saat acara meet and greet di Cibinong City Mall, Sabtu (6/4/2024).

Dhawiya berharap series Arab Maklum 2 ini, bisa menjadi tontonan yang menyenangkan bagi masyarakat Indonesia. Mengingat, series ini menyuguhkan genre komedi yang fresh.

Dhawiya Zaida ungkap perbedaan cerita serial Arab Maklum season satu dan dua (Foto: Giffar/MPI)





"Harap maklum dua ini bisa mendatangkan rezeki yang lain, menyenangkan orang dengan menonton ini," ungkap Dawiyah.