HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ananta Rispo Jadi Tour Guide Keluarga Abah Mahmud dalam Arab Maklum 2

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |17:53 WIB
Ananta Rispo Jadi <i>Tour Guide</i> Keluarga Abah Mahmud dalam <i>Arab Maklum 2</i>
Ananta Rispo jadi tour guide keluarga Abah Mahmud di Bali. (Foto: Vision+)
JAKARTA - Ananta Rispo berperan sebagai pemandu wisata (tour guide) bernama Robert dalam series Arab Maklum 2. Karakter itu, menurutnya, terpaksa mengerjakan banyak hal karena ketidakjelasan atasannya. 

“Karena bosnya enggak jelas, jadi dia mengerjakan apa saja. Sampai masak pun dia lakukan,” tutur sang komika seperti dikutip Okezone dari Vision+, pada Jumat (5/4/2024). 

Robert kemudian ditugaskan menjadi pemandu wisata keluarga Abah Mahmud saat berlibur ke Bali. Dia harus menghadapi kehebohan dan keriweuhan keluarga Arab satu ini sampai membuatnya pusing. 

“Robert ini sebenarnya berpengalaman sebagai tour guide. Tapi karena yang dia bawa ini keluarga Arab, jadi ada saja permintaannya. Mereka enggak mau ke pantai yang banyak bulenya dan banyak pantangan juga,” ujarnya. 

Karena itu, Robert harus belajar banyak tentang budaya Arab agar bisa memberikan pelayanan terbaik untuk keluarga Abah Mahmud. Peran sebagai tour guide, diakui Rispo, sangat cocok dengan kepribadiannya yang terbuka. 

Ananta Rispo jadi tour guide keluarga Abah Mahmud di Bali. (Foto: VIsion+)

Series Arab Maklum 2 akan memulai debutnya di Vision+, pada April ini. Karena itu, jangan lupa mengunduh aplikasinya melalui Play Store dan App Store di sini atau silakan mengakses laman www.visionplus.id.

Ikuti informasi terupdate tentang Vision+ dengan mengikuti akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Atau, hubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00 via chat. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

