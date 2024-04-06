Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Episode End Game BIMA S Season 2, Hanya di MNCTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |21:02 WIB
Episode End Game BIMA S Season 2, Hanya di MNCTV
Episode End Game Animasi BIMA S Season 2. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - MNCTV akan menemani Minggu pagi Anda dengan menayangkan serial animasi BIMA S, pada 7 April 2024, pukul 07.15 WIB. Animasi superhero ini berkisah tentang petualangan Satri dan para sahabat mengumpulkan kekuatan tujuh matrix. 

Episode End Game BIMA S Season 2 berkisah tentang Infernus Durnaga yang telah mencapai kekuatan maksimal. Di lain pihak, Satria juga semakin kuat setelah mendapatkan dua kekuatan Cosmic Beast sekaligus: Garuda dan Holyhawk. 

Pertarungan terakhirpun berlangsung sangat dahsyat. Ini merupakan harapan terakhir Bima Garuda untuk menyelamatkan Bumi dari ancaman Infernus. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? 

Jangan lewatkan episode terakhir BIMA S Season 2 Part 3 bertema End Game hanya di MNCTV, pada Minggu (7/4/2024), pukul 07.15 WIB. 

