HOME CELEBRITY TV SCOOP

Episode Cosmic Fussion Animasi BIMA S Season 2, Hanya di MNCTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |07:36 WIB
Episode Cosmic Fussion Animasi BIMA S Season 2, Hanya di MNCTV
Animasi BIMA S Season 2. (Foto: MNCTV)
A
A
A

 

JAKARTA - MNCTV menghadirkan sederet program seru untuk menemani long weekend Anda. Salah satunya, serial animasi BIMA S yang akan tayang dengan episode Cosmic Fussion, pada Minggu (31/3/2024), pukul 07.15 WIB.

Pekan ini, serial animasi superhero populer tersebut akan bercerita tentang Infernus, Maverick, dan para Growler yang menyerang Hydome Town. Di kota itu, Bima dan Armada Perang Hydonis telah bersiap menghadapi gempuran pasukan Infernus. 

Kedua belah melakukan serangan, namun akhirnya pasukan Infernus berhasil menjebol pertahanan lingkar luar Hydome Town. Lalu mampukah Bima cs bertahan dari serangan pasukan Infernus? 

Tonton episode Cosmic Fussion animasi BIMA S Season 2 Part 3 hanya di MNCTV, pada Minggu (31/3/2024), pukul 07.15 WIB. 

Animasi Bima S. (Foto: MNCTV)

Halaman:
1 2
