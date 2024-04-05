Mudik Pertama Tanpa Istri, Furry Setya: Kembali ke Setelan Pabrik

JAKARTA - Furry Setya atau akrab disapa Mas Pur menjalani Lebaran 2024 dengan status barunya sebagai duda.

Oleh karena itu momen Lebaran tahun ini kan berbeda, salah satunya tradisi mudik yang biasanya ditemani dengan mantan istrinya, Dwinda Ratna.

"Selama 5 tahun kemaren pas saya nikah sama mantan istri ya kebiasaan nya kita mudik bareng ke Semarang atau mudik ke Citayam," ujar Furry Setya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Tahun ini, pemain sinetron Tukang Ojek Pengkolan itu akan mudik ke Semarang, Jawa Tengah dengan menggunakan mobil pribadinya.

"Saya tahun ini ke Semarang karena sudah beberapa tahun gak kesana. Tentunya ada yang berbeda lah semisal di perjalanan kan saya melakukan perjalanan pakai mobil, ya biasa ada temennya di mobil, nah kemungkinan sekarang sendiri," ungkap Furry Setya.

Kendati begitu, Furry Setya mengaku sudah terbiasa menjalani hari-harinya seorang diri.

"Cuman itu kalau saya udah terlatih sendiri karna sebelum menikah sama Winda pun saya juga sendiri," kata Mas Pur.

