HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mudik Pertama Tanpa Istri, Furry Setya: Kembali ke Setelan Pabrik

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |13:26 WIB
Mudik Pertama Tanpa Istri, Furry Setya: Kembali ke Setelan Pabrik
Furry Setya cerai dari Dwinda Ratna (Foto: IG Furry)
JAKARTA - Furry Setya atau akrab disapa Mas Pur menjalani Lebaran 2024 dengan status barunya sebagai duda.

Oleh karena itu momen Lebaran tahun ini kan berbeda, salah satunya tradisi mudik yang biasanya ditemani dengan mantan istrinya, Dwinda Ratna.

"Selama 5 tahun kemaren pas saya nikah sama mantan istri ya kebiasaan nya kita mudik bareng ke Semarang atau mudik ke Citayam," ujar Furry Setya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Mudik Pertama Tanpa Istri, Furry Setya: Kembali ke Setelan Pabrik

Tahun ini, pemain sinetron Tukang Ojek Pengkolan itu akan mudik ke Semarang, Jawa Tengah dengan menggunakan mobil pribadinya.

"Saya tahun ini ke Semarang karena sudah beberapa tahun gak kesana. Tentunya ada yang berbeda lah semisal di perjalanan kan saya melakukan perjalanan pakai mobil, ya biasa ada temennya di mobil, nah kemungkinan sekarang sendiri," ungkap Furry Setya.

Kendati begitu, Furry Setya mengaku sudah terbiasa menjalani hari-harinya seorang diri.

"Cuman itu kalau saya udah terlatih sendiri karna sebelum menikah sama Winda pun saya juga sendiri," kata Mas Pur.

