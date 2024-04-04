Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Senang Kembali Hadir di Film Dua Hati Biru, Angga Yunanda: Seperti Tumbuh Bersama

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |22:01 WIB
Senang Kembali Hadir di Film Dua Hati Biru, Angga Yunanda: Seperti Tumbuh Bersama
Angga Yunanda di film Dua Hati Biru (Foto: Okezone)
JAKARTA - Angga Yunanda kembali memerankan tokoh Bima pada film Dua Hati Biru. Setelah dirinya sukses membintangi film pertama yang bertajuk Dua Garis Biru, kini dirinya berperan sebagai seorang ayah muda yang ditinggal istrinya untuk mengejar pendidikan ke Korea Selatan.

Dalam film ini, Angga Yunanda menjadi seorang bapak yang mengurus putra semata wayangnya yang bernama Adam bersama dengan keluarga. Tumbuh kembang Adam pun hanya disaksikan oleh Dara, yang diperankan oleh Aisha Nurra Datau hanya dari jarak jauh.

Angga Yunanda mengaku bahwa dirinya sangat senang bisa kembali memerankan tokoh Bima. Baginya tokoh tersebut menjadi karakter yang paling melekat pada ingatannya.

“Kalo aku pribadi sangat senang bisa hadir lagi di film Dua Hati Biru ini, karena menurut aku karakter Bima itu jadi salah satu karakter Bima itu yang paling melekat di ingatanku paling banyak,” kata Angga Yunanda dalam konferensi pers film Dua Hati Biru, di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2024).

Tak cuma itu, kehadiran film sebelumnya yaitu Dua Garis Biru juga memiliki kenangan berharga bagi pria kelahiran Lombok itu. Baginya, film tersebut menjadi titik balik karirnya di industri perfilman Tanah Air.

Melalui film Dua Garis Biru juga akhirnya Angga Yunanda lebih dikenal banyak orang dan karirnya melejit pesat. Maka jelas saja mengapa dirinya sangat menantikan film ini.

“Karena Dua Garis Biru salah satu titik balik aku pribadi juga. Jadi saat dikabarkan untuk hadir lagi di film Dua Hati Biru itu jadi salah satu momen yang aku tunggu-tunggu juga,” ujarnya.

Kekasih Shenina Cinnamon itu mengaku bahwa dirinya dan karakter Bima dalam film ini telah tumbuh bersama. Apalagi latar waktu yang diangkat pun selaras dengan usianya.

