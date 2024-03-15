Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Angga Yunanda dan Shenina Pamer Foto Bareng Mingyu Seventeen, Bikin Fans Iri

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |14:36 WIB
Angga Yunanda dan Shenina Pamer Foto Bareng Mingyu Seventeen, Bikin Fans Iri
Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon foto bareng Mingyu Seventeen (Foto: IG Angga)
A
A
A

JAKARTA Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon menghadiri acara Bulgari Studio Event di Seoul, Korea Selatan pada Kamis (14/3/2024). Dalam acara ini, Angga dan Shenina bertemu dengan sederet artis dari berbagai negara lainnya, salah satunya yakni idol Kpop Mingyu dari grup SEVENTEEN.

Tentu saja momen ini tidak disia-siakan oleh Angga dan Shenina untuk mengobrol bersama bahkan berfoto bersama. Momen ini mengejutkan netizen Indonesia dan membuatnya langsung heboh.

Angga Yunanda dan Shenina Pamer Foto Bareng Mingyu Seventeen, Bikin Fans Iri

Bagi yang penasaran dengan momen Angga dan Shenina saat bertemu Mingyu SEVENTEEN, berikut ini Okezone telah merangkum Informasinya untuk Anda. Simak yuk!

Mengutip dari akun Instagram @angga, Angga, Shenina, dan Mingyu SEVENTEEN terlihat foto bertiga. Angga berada di sebelah kanan Mingyu sementaha Shenina berada di sebelah kiri Mingyu. Ketiganya menunjukkan pesona yang sangat luar biasa hingga membuat netizen terpana.

Angga terlihat mengenakan kemeja hitam yang dipadukan dengan satu set suit berwarna broken white. Dirinya juga terlihat menggunakan kalung yang menghiasi dadanya.

Sementara Mingyu yang berada di tengah terlihat menawan dengan outfit all black. Dirinya menggunakan kemeja hitam dengan jas dan celana panjang warna senada.

Sedangkan Shenina sangat anggun dalam balutan tube dress putih dengan detail motif jaring-jaring hitam. Dress ini memiliki potongan rok sampai paha yang memperlihatkan kaki jenjang Shenina dan memberikan kesan seksi.

Mingyu merupakan salah satu idol Kpop yang sering dipuja karena ketampanannya. Namun, kala berfoto dengan Angga, netizen menganggap Angga tidak kalah tampan dengan Mingyu.

“Gantengnya gk kebanting,” tulis @rai**** dalam kolom komentar.

“Angga tenang tidak akan kebanting,” tulis @fe_***.

“Bisa bisa gk kebanting,” tulis @edi***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
