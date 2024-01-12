Advertisement
HOT GOSSIP

Angga Yunanda Pamer Dompet Penuh Foto Shenina Cinnamon, Netizen: Lucu Amat!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |10:30 WIB
Angga Yunanda Pamer Dompet Penuh Foto Shenina Cinnamon, Netizen: Lucu Amat!
Angga Yunanda pamer dompet penuh foto Shenina Cinnamon (Foto: Instagram/angga)
JAKARTA - Hubungan asmara antara Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon selalu menjadi sorotan netizen. Pasalnya, pasangan ini selalu berhasil membuat baper saat membagikan momen-momen romantis berdua.

Seperti salah satu unggahan TikTok Angga @angga.yunanda baru-baru ini. Bintang film Dua Garis Biru itu terlihat membuat salah satu tren yang tengah hits di TikTok.

Dalam unggahannya pada awal Januari 2024, Angga menunjukan isi dompetnya. Menariknya, dompet tersebut tampak dipenuhi foto sang kekasih, Shenina.

Bahkan, ada pula salah satu pas foto milik Shenina yang juga muncul di dompet laki-laki berusia 23 tahun ini.

Angga Yunanda

Angga Yunanda pamer dompet penuh foto Shenina Cinnamon (Foto: TikTok)


Setelah menunjukan dompet berisi foto-foto sang kekasih, muncul Shenina seolah hadir dari dompetnya ini. Senyum sumringah pun terpancar dari mereka berdua.

Kemudian, Angga pun merangkul Shenina dengan mesra menunjukan rasa kasih sayangnya pada sang pacar.

Momen manis Angga Yunanda pamer dompet berisi foto-foto Shenina itu pun mengundang reaksi para netizen dan sudah ditonton lebih dari 3 juta kali di TikTok.

Netizen pun ikut mengiri melihat romansa hubungan Angga dan Shenina.

“Lucu amaat,” tulis akun @ts******.

“Love banget nih couple,” kata akun @le*****.

