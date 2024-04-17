Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Viral Momen Angga Yunanda Mudik Lebaran ke Lombok, Sederhana Duduk di Teras Rumah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |01:01 WIB
Viral Momen Angga Yunanda Mudik Lebaran ke Lombok, Sederhana Duduk di Teras Rumah
Angga Yunanda saat mudik ke Lombok (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Angga Yunanda mendadak bikin netizen heboh. Bintang film Dua Garis Biru itu viral saat beredar videonya mudik ke kampung halamannya di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Video tersebut diunggah akun TikTok, @mahdi.official. Terlihat sosok Angga Yunanda tengah asyik duduk di teras rumah bersama keluarganya.



Terlihat Angga tampil sederhana sembari ngobrol bareng sanak keluarga dan tetangga.

“Gini ternyata kalau artis pulang kampung,” tulis akun itu, dikutip Selasa (16/4/2024).

Momen serupa juga diunggah akun @j_maure. Ia merekam momen Angga duduk disamping sang ibunda yang juga tengah berbincang dengan keluarga dan tetangga.

Angga terlihat tampan dengan kemeja hitam dan celana denim. Penampilannya ini juga begitu sederhana dan simple.

Uniknya, Angga terlihat bak remaja pada umumnya saat mudik dan kumpul bersama keluarga di kampung. Suasana teras rumah yang sederhana juga makin membuat Angga terlihat humble meski sudah menjadi aktor terkenal.

“Momen lebaran di Lombok Angga Yunanda,” tambah akun itu.

