Sinopsis Film Wild Card

JAKARTA - Sinopsis film Wild Card akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Wild Card adalah film aksi thriller Amerika Serikat tahun 2015 yang disutradarai oleh Simon West.

Film ini dibintangi oleh Jason Statham, Michael Angarano, Milo Ventimiglia, Dominik Garcia-Lorido, Anne Heche, dan Sofia Vergara. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 32% berdasarkan ulasan dari 56 kritikus, dengan rating rata-rata 4,85 dari 10.

Nick Wild adalah mantan pecandu judi yang mengambil pekerjaan aneh di Las Vegas sebagai "pengawal" (versinya sebagai pengawal tubuh) untuk mendukung kecanduannya. Setelah membantu seorang klien membuat kesan pada seorang wanita, ia menerima tawaran dari seorang pemuda, Cyrus Kinnick, untuk menunjukkannya sekitar Vegas dan memberikan perlindungan saat dia berjudi.

Saat makan di sebuah diner, teman pelayan Nick, Roxy, memberinya pesan dari seorang wanita yang dikenalnya, Holly, yang ingin dia mampir ke rumahnya. Holly, seorang wanita penghibur profesional, menjelaskan bahwa dia memiliki kencan semalam di Golden Nugget. Setelah itu, dia diperkosa dan dipukuli secara brutal oleh tiga pria tak dikenal di kamar hotel mereka. Holly meminta Nick untuk mencari tahu siapa mereka agar dia bisa menggugat mereka.

Nick menemukan bahwa pria yang bertanggung jawab atas pemerkosaan Holly adalah Danny DeMarco, seorang gangster, yang memiliki dua orang kekasihnya membuangnya di tempat parkir rumah sakit. Nick pergi ke hotel untuk menghadapi DeMarco dan terjadilah konfrontasi, yang mengakibatkan Nick mengalahkan DeMarco dan orang-orangnya yang terikat. Nick menghubungi Holly, yang mempertimbangkan untuk mencukur kelamin DeMarco, yang kemudian menangis dan memohon ampun. Holly memutuskan hanya mengambil $50.000 dari meja DeMarco dan pergi.

Holly membagi uang dengan Nick dan meninggalkan Las Vegas. Nick membawa Cyrus ke kasino dan saat bermain blackjack dengan teman dealer Cassandra, Nick mengalami keberuntungan besar dengan dealer berikutnya, mengumpulkan lebih dari setengah juta dolar. Tapi saat dia pergi ke kasir, dia mengalami serangan kecemasan tiba-tiba dan memutuskan untuk terus berjudi, akhirnya kehilangan semua kemenangannya (serta uang asli $25.000) dalam satu taruhan blackjack dengan Cassandra. Keesokan paginya, Cyrus, yang ternyata merupakan milyuner yang sukses, ingin Nick menjadi mentornya tentang keberanian, tetapi Nick menolak. Di bar, orang-orang DeMarco tiba untuk mengantar Nick ke DeMarco, tetapi Nick menghadang mereka.