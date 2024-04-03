Ananta Rispo Spill di Balik Layar Series Arab Maklum 2

JAKARTA - Ananta Rispo, komika ternama Indonesia, dengan senang hati membagikan beberapa hal menarik mengenai perannya di series terbaru Vision+ Original Arab Maklum 2. Rispo memerankan karakter Robert, seorang tour guide dan supir keluarga Abah Mahmud selama liburan di Bali.

Rispo mengaku tertarik bermain di series Arab Maklum 2 karena terkesan dengan humor di series Arab Maklum season pertama dengan karakter-karakter yang lucu.

"Saya dapat karakter baru di sini sebagai Robert, karena saya nonton yang season pertama itu lucu dan lihat script season kedua ini peran saya juga lucu, makanya saya mau ambil," ungkap Rispo saat dijumpai di kawasan The Park Sawangan, Minggu (17/3).

Sebagai pendatang baru di series ini, Rispo berusaha membangun chemistry dengan para pemain lain. RIspo mengaku sering bercanda dan ngobrol dengan mereka agar tidak canggung saat berakting.

"Di sini saya sama cast lain banyak ketemu dan saling ngobrol, jadi begitu akting udah gak canggung dan malu lagi karena sudah nyambung di luar akting tadi. Selain itu, karena kita juga saling support," kata Rispo.

Rispo yakin series Arab Maklum 2 akan memberikan hiburan yang berkualitas dan berharap series ini dapat diterima dengan baik oleh para penonton.