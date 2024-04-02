Martin Anugrah Puji Kualitas Cast Arab Maklum 2: Mereka Juara!

JAKARTA - Martin Anugrah, sutradara series Arab Maklum, kembali dipercaya menggarap musim kedua series Vision+ tersebut. Tak hanya dengan pemain lama, dia juga harus berhadapan dengan pemain baru di musim kedua ini.

Martin mengungkapkan, dipercaya mengarahkan Arab Maklum 2 merupakan pengalaman menyenangkan. Padalnya, dia sudah dekat dan mengenal karakter para cast lama, seperti Usama Harbatah dan Dhawiya Zaida.

“Mereka itu kooperatif banget dan gampang diarahkan. Dari awal, gue tahu mereka bisa melakukan apa saja yang gue arahkan,” ujar sang sutradara saat ditemui di FX Sudirman, Jakarta Pusat, pada 29 Maret silam.

Tak hanya pemain lama, Martin Anugrah juga harus mengarahkan para pemain baru, seperti Ananta Rispo, Rully Fiss, dan Patricia Gouw. Dia mengaku, sangat terpukau dengan kemampuan mereka beradaptasi dengan pemain lama.

“Sebagai sutradara, gue dipermudah dengan keberadaan para pemain lama dan baru ini. Mereka selalu bisa memberikan lebih dari apa yang gue harapkan. Gue harus akui, mereka juara!” tuturnya.

Martin Anugrah menambahkan, series Arab Maklum 2 akan menghadirkan cerita yang lebih kompleks dan menarik. Para cast dihadapkan pada berbagai situasi lucu dan plot twist tak terduga.

Dia yakin, series Arab Maklum 2 akan memberikan tontonan yang lebih seru dan menghibur bagi para penggemarnya. Kelanjutan kisah keluarga Abah Mahmud, bisa Anda tonton di Vision+.