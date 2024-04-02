Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Martin Anugrah Puji Kualitas Cast Arab Maklum 2: Mereka Juara!

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |12:02 WIB
Martin Anugrah Puji Kualitas Cast <i>Arab Maklum 2</i>: Mereka Juara!
Martin Anugrah puji kualitas cast Arab Maklum 2. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Martin Anugrah, sutradara series Arab Maklum, kembali dipercaya menggarap musim kedua series Vision+ tersebut. Tak hanya dengan pemain lama, dia juga harus berhadapan dengan pemain baru di musim kedua ini. 

Martin mengungkapkan, dipercaya mengarahkan Arab Maklum 2 merupakan pengalaman menyenangkan. Padalnya, dia sudah dekat dan mengenal karakter para cast lama, seperti Usama Harbatah dan Dhawiya Zaida.

“Mereka itu kooperatif banget dan gampang diarahkan. Dari awal, gue tahu mereka bisa melakukan apa saja yang gue arahkan,” ujar sang sutradara saat ditemui di FX Sudirman, Jakarta Pusat, pada 29 Maret silam.

Tak hanya pemain lama, Martin Anugrah juga harus mengarahkan para pemain baru, seperti Ananta Rispo, Rully Fiss, dan Patricia Gouw. Dia mengaku, sangat terpukau dengan kemampuan mereka beradaptasi dengan pemain lama. 

“Sebagai sutradara, gue dipermudah dengan keberadaan para pemain lama dan baru ini. Mereka selalu bisa memberikan lebih dari apa yang gue harapkan. Gue harus akui, mereka juara!” tuturnya.

Martin Anugrah puji kualitas cast Arab Maklum 2. (Foto: MNC Media)

Martin Anugrah menambahkan, series Arab Maklum 2 akan menghadirkan cerita yang lebih kompleks dan menarik. Para cast dihadapkan pada berbagai situasi lucu dan plot twist tak terduga.

Dia yakin, series Arab Maklum 2 akan memberikan tontonan yang lebih seru dan menghibur bagi para penggemarnya. Kelanjutan kisah keluarga Abah Mahmud, bisa Anda tonton di Vision+.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161170/paket_premium_vision-Jrqo_large.jpg
Nonton Sekeluarga Cuma Rp20.000 per Bulan, Streaming Series, Kartun, hingga Olahraga di Vision+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement