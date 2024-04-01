Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Aci Resti Semakin Glow Up di Series Arab Maklum 2

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |17:05 WIB
Aci Resti Semakin <i>Glow Up</i> di Series <i>Arab Maklum 2</i>
Aci Resti semakin glow up di Arab Maklum 2. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Aci Resti kembali berperan sebagai Kimberly dalam series Vision+, Arab Maklum 2. Namun sang komika mengaku, ada beberapa perbedaan dalam karakternya di musim kedua ini. 

“Saya berperan jadi Kimberly lagi. Tapi kali ini, karakternya punya tampilan baru. Dia digambarkan semakin dewasa dan tampil semakin girly. Yang pasti, karakter ini akan membawa warna baru dalam keseluruhan cerita Arab Maklum 2,” katanya.

Aci Resti mengaku senang dengan perkembangan karakter Kimberly dalam sekuel Arab Maklum. Ia berharap, karakter tersebut bisa menyuguhkan cerita lebih fresh dan menarik perhatian penonton. 

“Aku sih berharap, Kimberly bisa dapat pacar ya di Bali. Biar ada kisah baru lagi gitu,” tutur sang komika. 

Series Arab Maklum 2 berkisah tentang keluarga Abah Mahmud yang menikmati liburan di Bali. Mereka berusaha berpegang teguh pada budaya Arab di tengah suasana Bali yang penuh godaan.

Aci Resti kembali berperan sebagai Kimberly dalam Arab Maklum 2. (Foto: Vision+)

Momen liburan itu menghadirkan banyak kejutan dan cerita lucu. Kisah selengkapnya bisa Anda tonton di Vision+ dengan mengunduh aplikasinya melalui Play Store dan App Store di sini atau dengan mengakses laman www.visionplus.id

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161170/paket_premium_vision-Jrqo_large.jpg
Nonton Sekeluarga Cuma Rp20.000 per Bulan, Streaming Series, Kartun, hingga Olahraga di Vision+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement