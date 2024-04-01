Aci Resti Semakin Glow Up di Series Arab Maklum 2

JAKARTA – Aci Resti kembali berperan sebagai Kimberly dalam series Vision+, Arab Maklum 2. Namun sang komika mengaku, ada beberapa perbedaan dalam karakternya di musim kedua ini.

“Saya berperan jadi Kimberly lagi. Tapi kali ini, karakternya punya tampilan baru. Dia digambarkan semakin dewasa dan tampil semakin girly. Yang pasti, karakter ini akan membawa warna baru dalam keseluruhan cerita Arab Maklum 2,” katanya.

Aci Resti mengaku senang dengan perkembangan karakter Kimberly dalam sekuel Arab Maklum. Ia berharap, karakter tersebut bisa menyuguhkan cerita lebih fresh dan menarik perhatian penonton.

“Aku sih berharap, Kimberly bisa dapat pacar ya di Bali. Biar ada kisah baru lagi gitu,” tutur sang komika.

Series Arab Maklum 2 berkisah tentang keluarga Abah Mahmud yang menikmati liburan di Bali. Mereka berusaha berpegang teguh pada budaya Arab di tengah suasana Bali yang penuh godaan.

Momen liburan itu menghadirkan banyak kejutan dan cerita lucu. Kisah selengkapnya bisa Anda tonton di Vision+ dengan mengunduh aplikasinya melalui Play Store dan App Store di sini atau dengan mengakses laman www.visionplus.id.