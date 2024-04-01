Meet the Squad, Daftar Pemain Pay Later dengan Karakter Kocak dan Unik

JAKARTA - Series Pay Later resmi memulai debutnya di Vision+, pada 29 Maret 2024. Serial ini berkisah tentang seorang perempuan muda yang terlilit utang karena kebiasaannya belanja online dengan sistem paylater.

Siapa sangka, nasibnya berubah ketika ditawari pekerjaan menjadi debt collector (penagih utang). Di sinilah keseruan dimulai, karena dia harus berhadapan dengan berbagai orang dengan karakter unik dan lucu.

Yuk, berkenalan dengan para pemain series Pay Later yang akan menemani Anda sepanjang April 2024.

Amanda Manopo

Berperan sebagai Tika, perempuan muda yang hobi belanja online menggunakan sistem pembayaran paylater. Ketika tiba-tiba dipecat, dia tak mampu membayar utang-utangnya dan harus dikejar-kejar debt collector. Namun kemudian dia justru mendapat tawaran pekerjaan sebagai penagih utang.

Yoshi Sudarso

Yoshi Sudarso dipercaya untuk berperan sebagai Dion, seorang terapis tampan yang butuh pasien untuk dapat lisensi praktek. Ia bertemu dengan Tika dan berjuang untuk membantu perempuan itu keluar dari permasalahannya.

Dito Darmawan

Dito Darmawan berperan sebagai Rizal, rekan kerja Tika di sebuah kantor pinjol. Dia digambarkan sebagai pria tampan berwibawa, namun dingin saat menghadapi Tika. Seiring berjalannya waktu, Rizal justru merasakan sesuatu yang berbeda kepada Tika.

Fajar Sadboy

Fajar Sadboy dipercaya menghidupkan lakon sebagai adik Tika bernama Umar. Dia digambarkan sebagai siswa SMA yang hobi bermain game di warnet. Hobi itu sampai membuat dia kerap bolos sekolah dan membuat orangtua dan kakaknya naik darah.

Roweina Umboh

Sementara Roweina Umboh berperan sebagai Tantri, ibu Tika yang berjualan gado-gado di rumah untuk membantu perekonomian keluarga. Umumnya ibu, Tantri juga digambarkan cerewet yang membuat kehidupan keluarganya semakin heboh dan berwarna.

Indra Birowo

Indra Birowo berperan sebagai Sudi, ayah Tika yang dikenal sebagai pribadi yang santai, baik, dan kocak. Meski hanya bekerja sebagai tukang ojek online, namun Sudi tetap semangat mencari nafkah untuk keluarganya.

Musdalifah Basri

Musdalifah Basri digaet untuk menghidupkan lakon Didi, teman Tika di kantor pinjol. Dia digambarkan hobi menonton konser dan menjadi tulang punggung keluarga. Meski ibunya cukup menyebalkan, namun Didi berusaha tetap patuh pada sang ibu.

Cici Tegal

Selanjutnya ada Cici Tegal yang berperan sebagai Sari, ibu Didi yang suka berutang. Sebagai ibu, Sari cukup sering memanfaatkan dan memanipulasi Didi agar anaknya itu selalu menuruti semua permintaannya.

Aming

Komedian Aming berperan sebagai Tanto, kepala tim divisi desk-collector sekaligus atasan Tika di kantor pinjol. Ia rela berutang untuk menyekolahkan anaknya di sekolah internasional.