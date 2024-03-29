Biasa Nangis, Amanda Manopo Bikin Penonton Tertawa di Series Pay Later

JAKARTA - Amanda Manopo mendadak banting stir ke genre komedi setelah selama ini lebih sering terlibat dalam sinetron atau film bergenre drama. Amanda kali ini terlibat dalam series bergenre komedi yang mengangkat tren pay later dimana seseorang hobi belanja tapi membayarnya dengan cara berhutang, berjudul 'Pay Later'.

Selama ini Amanda memang ini memang lebih dikenal sebagai sosok perempuan protagonis yang baik hati dan sering disakiti. Amanda Manopo selalu saja berhasil membuat penonton ikut menangis ketika melihat bulir-bulir air mata mulai mengalir di pipinya, seperti ketika memerankan sosok Andin di sinetron Ikatan Cinta.

Amanda Manopo tentu menemukan tantangan tersendiri ketika menjalani debut series dengan genre komedi. Beruntung, Amanda Manopo dibantu oleh Indra Birowo yang berperan sebagai ayahnya. Sering beradegan bersama dengan Indra Birowo, Amanda jadi merasa tak kesulitan untuk menghidupkan suasana yang memancing tawa penonton tanpa dirinya memaksakan diri untuk melawak.

"Pengalaman ini yang pertama buat aku main komedi, tapi aku belajar banget sama bapakku supaya kita bikin cerita ini bukan dipaksa untuk lucu tapi bisa bikin penonton ketawa," ujar Amanda Manopo dalam acara Meet & Greet with Cast Pay Later di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2024).

Selain bersama Indra Birowo, Amanda juga selalu memperkuat chemistry dengan pemain lain. Menurutnya,'chemistry antar pemain perlu diperkuat ketika ingin menghidupkan suasana lucu. Pasalnya, tak jarang suasana lucu bisa tercipta karena interaksi antar pemain yang saling menimpali celotehan satu sama lain.

"Walaupun kadang improve tapi harus ada punchline antara satu sama lain," ungkapnya.