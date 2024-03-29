Meet and Greet Series Pay Later: Tawa Riang Canda Bersama Amanda Manopo and The Geng

JAKARTA – Vision+ akan menggelar acara Meet and Greet dengan para pemain Vision+ Originals Series Pay Later di Cibinong City Mall, Bogor. Acara yang dijadwalkan digelar pada Sabtu, 30 Maret 2024 ini akan dimeriahkan oleh pemain Pay Later, diantaranya Amanda Manopo dan pemain Pay Later lainnya.

Para penggemar akan berkesempatan untuk bertemu langsung, berfoto, dan berbincang-bincang dengan para pemain favorit Pay Later.

Acara ini menjadi kesempatan emas bagi para penggemar Pay Later untuk bertemu langsung dengan para pemain dan sutradara favorit mereka. Selain itu, penonton juga bisa mendapatkan berbagai informasi menarik tentang series Pay Later.

Series Pay Later akan tayang di Vision+ pada 29 Maret 2024 menceritakan tentang seorang karyawan bernama Tika yang hobi berbelanja barang-barang dengan sistem hutang atau pay later.

Series Pay Later dibintangi oleh sejumlah aktor ternama seperti Amanda Manopo, Yoshi Sudarso, Dito Darmawan, Aming, Fajar Sadboy, Musdalifah Basri, Cici Tegal, Roweina Umboh, Indra Birowo, Nesya Chandria, Fauzia Damayanti, Adinda Cresheilla, Aliyah Fauziah, dan Fitria Sechan.

Ngabuburit sambil seru-seruan bareng Vision+ originals yang asik, bertemu langsung dengan para cast pada Sabtu, 30 Maret 2024 di Cibinong City Mall, Bogor pukul 16.00 WIB sampai selesai!

Jangan lupa juga untuk nantikan series Pay Later yang akan tayang perdana pada 29 Maret 2024 di Vision+ untuk mengetahui dibalik layar dunia pay later yang sering jadi andalan sekaligus meneror penggunanya!

Selain itu, untuk menikmati berbagai konten di Vision+, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium yang memiliki berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Untuk menikmati konten Vision+ lengkap dengan berbagai pertandingan olahraga, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga yang lengkap.