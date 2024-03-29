Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Meet and Greet Series Pay Later: Tawa Riang Canda Bersama Amanda Manopo and The Geng

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |16:26 WIB
Meet and Greet Series Pay Later: Tawa Riang Canda Bersama Amanda Manopo and The Geng
Meet and Greet Vision+ Pay Later (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTAVision+ akan menggelar acara Meet and Greet dengan para pemain Vision+ Originals Series Pay Later di Cibinong City Mall, Bogor. Acara yang dijadwalkan digelar pada Sabtu, 30 Maret 2024 ini akan dimeriahkan oleh pemain Pay Later, diantaranya Amanda Manopo dan pemain Pay Later lainnya.

Para penggemar akan berkesempatan untuk bertemu langsung, berfoto, dan berbincang-bincang dengan para pemain favorit Pay Later.

Acara ini menjadi kesempatan emas bagi para penggemar Pay Later untuk bertemu langsung dengan para pemain dan sutradara favorit mereka. Selain itu, penonton juga bisa mendapatkan berbagai informasi menarik tentang series Pay Later.

Meet and Greet Series Pay Later: Tawa Riang Canda Bersama Amanda Manopo and The Geng

Series Pay Later akan tayang di Vision+ pada 29 Maret 2024 menceritakan tentang seorang karyawan bernama Tika yang hobi berbelanja barang-barang dengan sistem hutang atau pay later.

Series Pay Later dibintangi oleh sejumlah aktor ternama seperti Amanda Manopo, Yoshi Sudarso, Dito Darmawan, Aming, Fajar Sadboy, Musdalifah Basri, Cici Tegal, Roweina Umboh, Indra Birowo, Nesya Chandria, Fauzia Damayanti, Adinda Cresheilla, Aliyah Fauziah, dan Fitria Sechan.

Ngabuburit sambil seru-seruan bareng Vision+ originals yang asik, bertemu langsung dengan para cast pada Sabtu, 30 Maret 2024 di Cibinong City Mall, Bogor pukul 16.00 WIB sampai selesai!

Jangan lupa juga untuk nantikan series Pay Later yang akan tayang perdana pada 29 Maret 2024 di Vision+ untuk mengetahui dibalik layar dunia pay later yang sering jadi andalan sekaligus meneror penggunanya!

Selain itu, untuk menikmati berbagai konten di Vision+, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium yang memiliki berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Untuk menikmati konten Vision+ lengkap dengan berbagai pertandingan olahraga, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga yang lengkap.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161170/paket_premium_vision-Jrqo_large.jpg
Nonton Sekeluarga Cuma Rp20.000 per Bulan, Streaming Series, Kartun, hingga Olahraga di Vision+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement