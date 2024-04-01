Disebut Mirip dengan Eca Aura, Nissa Sabyan Kesenangan

JAKARTA - Belum lama ini Nissa Sabyan membuat konten Ramadhan bersama Elsa Japasal atau Eca Aura.

Dalam konten tersebut, Eca Aura yang beragama Katolik itu ikut menyesuaikan penampilannya sesuai tema Ramadhan.

Terlihat Eca mengenakan hijab berwarna dusty pink serta gamis. Gaya hijabnya pun disamakan dengan vokalis dari Sabyan Gambus tersebut.

"Iya sempat duet sama Eca," kata Nissa Sabyan saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Tak sedikit netizen yang menyebut Nissa Sabyan mirip dengan Eca Aura. Menanggapi hal itu, Nissa Sabyan mengaku sangat senang.

Bahkan ia juga senang bisa membuat konten bareng Eca Aura. Nissa juga berharap semua ke depannya karier Eca di dunia hiburan semoga makin sukses.

"Seneng banget ketemu sama Eca, mudah-mudahan Eca sukses terus," ungkap Nissa Sabyan.