Rosa Meldianti Dikaruniai Anak Perempuan, Dewi Perssik: Cucu yang ke-3 Lahir

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Rosa Meldianti. Keponakan Dewi Perssik ini baru saja melahirkan anak pertamanya pada Sabtu, 30 Maret 2024.

Kabar kelahiran bayi berjenis kelamin perempuan itu bahkan ia ungkapkan langsung melalui akun Instagram pribadinya. Bahkan Dewi Perssik selaku sang tante juga ikut hadir untuk melihat sang keponakan serta cucunya.

Melalui unggahannya, Meldi pun mengumumkan soal nama lengkap dari sang putri. Tak lupa, ia pun menuliskan doa terbaik untuk anaknya.

"Selamat datang di dunia ini putri tersayang 'Nawlaa cyra neima' , semoga bisa tumbuh menjadi anak yang berbakti, soleh, cerdas, dan bermanfaat untuk semua orang," tulis Meldi di akun Instagramnya.

"Terimakasih pelayanannya @rsuherminakemayoran sangat memuaskan," sambungnya.

Rosa Meldianti melahirkan anak pertama (Foto: Instagram/rosameldianti29)



