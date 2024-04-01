Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rosa Meldianti Dikaruniai Anak Perempuan, Dewi Perssik: Cucu yang ke-3 Lahir

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |13:17 WIB
Rosa Meldianti Dikaruniai Anak Perempuan, Dewi Perssik: Cucu yang ke-3 Lahir
Rosa Meldianti melahirkan anak pertama (Foto: Instagram/rosameldianti29)
JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Rosa Meldianti. Keponakan Dewi Perssik ini baru saja melahirkan anak pertamanya pada Sabtu, 30 Maret 2024.

Kabar kelahiran bayi berjenis kelamin perempuan itu bahkan ia ungkapkan langsung melalui akun Instagram pribadinya. Bahkan Dewi Perssik selaku sang tante juga ikut hadir untuk melihat sang keponakan serta cucunya.

Melalui unggahannya, Meldi pun mengumumkan soal nama lengkap dari sang putri. Tak lupa, ia pun menuliskan doa terbaik untuk anaknya.

"Selamat datang di dunia ini putri tersayang 'Nawlaa cyra neima' , semoga bisa tumbuh menjadi anak yang berbakti, soleh, cerdas, dan bermanfaat untuk semua orang," tulis Meldi di akun Instagramnya.

"Terimakasih pelayanannya @rsuherminakemayoran sangat memuaskan," sambungnya.

Rosa Meldianti

Rosa Meldianti melahirkan anak pertama (Foto: Instagram/rosameldianti29)


Halaman:
1 2
