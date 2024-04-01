Lebaran Perdana Bareng Suami, Enzy Storia Siapkan Baju Couple

JAKARTA - Enzy Storia antusias menyambut Idul Fitri 2024 bersama sang suami, Maulana Kasetra. Sebab, ini menjadi momen perdana mereka merayakan lebaran setelah resmi menikah.

Sejatinya, kata Enzy, tak ada persiapan khusus untuk menyambut lebaran tahun ini.

Namun, dia tetap ingin menjadikan momen lebaran terasa spesial dengan menyiapkan busana kembaran bersama sang suami.

"Paling kaya ke rumahku dulu, baru ke rumah orang tua ku. Paling kalau beli baju buat aku sendiri, adik sama Mama, tapi sekarang ada persiapan buat satu personil nih cowok untuk kembaran baju di Hari Raya," ujar Enzy Storia di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, belum lama ini.

Selain itu, Enzy juga tak sabar menyantap makanan khas lebaran seperti ketupat hingga rendang.

