HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Enzy Storia Pernah Minta Vidi Aldiano Menguburnya Jika Kelak Meninggal Dunia

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |02:30 WIB
Enzy Storia Pernah Minta Vidi Aldiano Menguburnya Jika Kelak Meninggal Dunia
Enzy Storia sempat minta Vidi Aldiano menguburnya jika meninggal dunia (Foto: Instagram/enzystoria)
A
A
A

JAKARTA - Enzy Storia dan Vidi Aldiano dikenal sebagai seorang sahabat. Keduanya bahkan sama-sama hadir dalam pesta pernikahan masing-masing, yang digelar secara tertutup.

Saking bersahabatnya, keduanya tak jarang berbagi keluh kesah disaat mentalnya down. Salah satunya ketika autoimun Enzy Storia kambuh saat Covid-19 dan merasa tak lagi punya semangat hidup.

Kala itu, Enzy mengaku sempat menghubungi Vidi Aldiano untuk meminta saran.

"Gua ada momen lagi jatuh banget lo tuh orang pertama yang gua hubungin itu Vidi. Gimana sih caranya elu tuh semangat untuk hidup gitu," ujar Enzy Storia dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier.

Padahal, saat itu ia tahu bahwa penyakit Vidi Aldiano lebih parah darinya.

Enzy Storia dan Vidi Aldiano

Enzy Storia sempat minta Vidi Aldiano menguburnya jika meninggal dunia (Foto: Instagram/enzystoria)

Halaman:
1 2
