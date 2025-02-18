Enzy Storia Heran, Vincent Rompies yang Suka Kentut saat Syuting

JAKARTA - Enzy Storia mengungkapkan keheranannya terhadap kebiasaan unik rekan kerjanya, Vincent Rompies, saat syuting. Momen ini terjadi ketika Enzy kembali ke Indonesia dan bertemu dengan dua sahabatnya, Desta Mahendra dan Vincent Rompies, dalam sebuah podcast bersama.

Sebelum menikah dan pindah ke Amerika Serikat, Enzy memang dikenal sebagai salah satu co-host acara televisi swasta bersama Vincent, Desta, dan Hesti Purwandinata. Kekompakan mereka dalam memandu acara sudah tidak perlu diragukan lagi. Namun, ada satu hal yang membuat Enzy selalu heran setiap kali bekerja bersama Vincent.

"Astagfirullah, kenapa dia selalu kentut disaat kita syuting ya?" ujar Enzy heran, dikutip dari kanal YouTube Vindes, Selasa (18 Februari 2025).

Desta yang duduk di sampingnya pun langsung menimpali.