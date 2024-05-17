Enzy Storia Jadi Korban Bea Cukai, Stafsus Menteri Keuangan Angkat Bicara

JAKARTA - Enzy Storia ternyata juga sempat menjadi korban Bea Cukai usai melakukan pembelian tas. Wanita 31 tahun ini mengatakan bahwa dirinya enggan menebus tas yang dibelinya tersebut, lantaran harga pajaknya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan barang tersebut.

Melalui akun X, Enzy pun mempertanyakan soal keberadaan tas tersebut. Apakah tas tersebut sudah dikembalikan pada orang yang mengirimkannya.

"Penasaran tas yang nggak gue tebus karena mahalan harga pajak daripada harga tasnya udah dikirim balik belum ya ke pengirim..," tulis Enzy Storia pada akun X-nya.

Cuitan istri Molen Kasetra tersebut sontak ramai dikomentari oleh netizen. Bahkan tak sedikit dari mereka yang menandai akun milik Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo.

Enzy Storia jadi korban Bea Cukai (Foto: Twitter/prastow)





Tak lama, Prastowo pun memberikan jawaban atas pertanyaan Enzy tersebut. Bahkan ia mengaku jika pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bea Cukai dan jasa pengiriman, terkait keberadaan tas tersebut.

"Kak @EnzyStoria terima kasih informasinya. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami sudah berkoordinasi dengan teman2 Bea Cukai dan saat ini sedang dikoordinasikan dg pihak jasa pengiriman," ujar Prastowo.