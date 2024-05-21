Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Janji Molen Kasetra di Perayaan 1 Tahun Pernikahannya dengan Enzy Storia

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |17:05 WIB
Janji Molen Kasetra di Perayaan 1 Tahun Pernikahannya dengan Enzy Storia
Janji Molen Kasetra di perayaan 1 tahun pernikahannya dengan Enzy Storia (Foto: Instagram/enzystoria)
A
A
A

JAKARTA - Enzy Storia dan Molen Kasetra baru saja merayakan anniversary pernikahan mereka yang pertama. Di momen bahagia yang berlangsung 20 Mei 2024, Molen mengunggah potret kenangannya bersama sang istri.

Dalam foto yang dibagikan, tak tampak wajah Molen karena terhalang oleh Enzy yang memeluknya. Sementara Enzy terlihat semringah saat berpelukan dengan suaminya dan memegang buket bunga. Dia tampak begitu nyaman bersandar di bahu suaminya.

Melalui unggahan itu, Molen menuliskan ucapan manis untuk merayakan hari jadi pernikahannya. Molen pun mengucap janji bahwa dirinya akan selalu berada di samping Enzy. Mereka akan terus melewati hari-hari bersama apapun yang terjadi.

Molen merasa satu tahun ini hari-harinya bersama sang istri dipenuhi dengan kebahagiaan, cinta dan tentunya pelajaran yang berharga.

Enzy Storia dan Molen Kasetra

Janji Molen Kasetra di perayaan 1 tahun pernikahannya dengan Enzy Storia (Foto: Instagram/molenkasetra)

"365 days of love, laughter and learning. Whatever comes our way, I promise we’ll face it together. Happy anniversary sweetness (365 hari cinta, tawa dan pembelajaran. Apa pun yang terjadi, saya berjanji kita akan menghadapinya bersama)," ujar Molen Kasetra dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @molenkasetra, Selasa (21/5/2024).

Sementara Enzy juga mengunggah foto-foto kenangannya bersama sang suami termasuk saat keduanya masih berpacaran dan merahasiakan hubungan mereka. Karena Molen menetap di Amerika, Enzy dan Molen diketahui sempat menjalani hubungan LDR tanpa pernah mengumumkannya ke publik.

