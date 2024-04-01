Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

El Rumi dan Eca Aura Nonton Konser Bareng di Thailand, Netizen : Gak Kapok Beda Tembok?

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |12:25 WIB
El Rumi dan Eca Aura Nonton Konser Bareng di Thailand, Netizen : Gak Kapok Beda Tembok?
El Rumi dan Eca Aura ketahuan nonton konser di Thailand (Foto: ist)
JAKARTA - El Rumi tengah menjadi sorotan netizen usai kepergok nonton konser bareng Eca Japasal atau Eca Aura. Momen Kebersamaan keduanya pun langsung menimbulkan spekulasi di kalangan netizen bahwa mereka tengah menjalin kedekatan.

El Rumi dan Eca Aura memang kerap dijodoh-jodohkan netizen dengan beberapa laki-laki dan perempuan sesama artis saat bertemu di suatu acara atau bikin konten bareng. Kini, giliran mereka berdua yang masuk radar perjodohan netizen.

El Rumi dan Eca Aura Nonton Konser Bareng di Thailand, Netizen : Gak Kapok Beda Tembok?

Momen kebersamaan mereka diunggah akun TikTok @elsaelrumi. Putra Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu nampak jalan berdekatan di samping Eca. El terlihat mengenakan baju biru merangkul Eca Aura yang mengenakan kaos panjang hitam. Meski video tersebut diambil dari samping, wajah keduanya tampak terlihat jelas sehingga mudah dikenali.

Mereka kompak mengenakan kacamata saat berjalan memasuki area pagar barikade. Terlihat dari baliho di belakang keduanya yang menunjukkan bahwa mereka berada di Rajamanggala National Stadium, Bangkok untuk menyaksikan konser Bruno Mars.

Sontak, video itu viral hingga dilihat sebanyak 4,4 juta kali oleh netizen. Netizen meyakini keduanya memang tengah menjalin kedekatan karena melihat El yang merangkul Eca. Beberapa netizen pun menyinggung kehidupan asmara El Rumi yang sebelumnya pernah menjalin hubungan dengan wanita yang berbeda keyakinan dengannya, Marsha Aruan.

Halaman:
1 2
