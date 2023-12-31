Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

El Rumi dan Dul Happy Sewa Motor Gegara Bali Macet Total

Chindy Aprilia , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |09:05 WIB
El Rumi dan Dul <i>Happy</i> Sewa Motor Gegara Bali Macet Total
El Rumi dan Dul Jaelani sewa motor di Bali gegara macet total (Foto: Instagram/duljaelani)
A
A
A

JAKARTA - El Rumi dan adiknya, Dul Jaelani akan menghabiskan malam pergantian tahun 2023 di Pulau Dewata, Bali. Hal itu membuat anak dari Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini menjadi salah satu wisatawan yang turut terkena imbas kemacetan di Bali.

Meskipun demikian, keduanya nampak sangat senang dan tetap menikmati liburan akhir tahun di daerah tersebut.

Lewat akun Instagramnya, El Rumi terlihat menyewa sebuah sepeda motor milik warga lokal. Sambil mengenakan helm berwarna putih, ia pun menyampaikan rasa bahagianya sambil memboncengi kekasih Tissa Biani.

“Solusi macet tahun baru di Bali ya motorann... uhuyy,” tulis Er Rumi, dikutip dalam Instagram miliknya @elelrumi.

El Rumi dan Dul Jaelani

El Rumi dan Dul Jaelani sewa motor di Bali gegara macet total (Foto: Instagram/elelrumi)

Tidak sampai di situ, putra Maia Estianty itu juga dengan santainya mengenakan outfit yang sederhana. El Rumi terlihat mengenakan kaos dan celana pendek, sedangkan Dul tampak mengenakan kaos dan celana panjang.

Keduanya pun terlihat sangat senang sambil tersenyum ke arah kamera.

Tidak membutuhkan waktu lama, kini unggahan El Rumi menuai berbagai komentar masyarakat. Karena salah satu dari mereka juga bahkan terjebak dalam kemacetan selama berjam-jam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
