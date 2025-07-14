Dapat Restu dari Syifa Hadju, El Rumi Makin Semangat Jelang Tinju Lawan Jefri Nichol

JAKARTA – El Rumi siap naik ring tinju melawan Jefri Nichol dalam laga rematch yang akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada 9 Agustus 2025. Jelang tanding, El mendapatkan dukungan penuh dari sang kekasih, Syifa Hadju.

Diakui oleh El Rumi, dukungan dari Syifa Hadju membuat dirinya makin semangat. Ia sudah siap untuk jual beli serangan tinju dengan Jefri Nichol.

“Pastinya dengan dukungan pacar, pasti lebih semangat. Siapa pun yang didukung pacar, pasti akan semangat,” ungkap El Rumi saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin (14/7/2025).

Dapat Restu dari Syifa Hadju, El Rumi Makin Semangat Jelang Tinju Lawan Jefri Nichol (Foto: IG El Rumi)

Namun, di tengah persiapan yang makin intens, El Rumi mengakui ada kendala besar dalam latihan, yaitu membagi waktu di tengah padatnya jadwal syuting.

“Waktu latihan semakin sedikit. Kesulitannya mencari waktu latihan aja. Karena jadwal syuting enggak nentu. Jadi kita harus menyelipkan pas kelar syuting baru latihan,” jelasnya.

Sementara itu, lawannya, Jefri Nichol, juga tak kalah. Sama-sama disibukkan dengan aktivitas di dunia hiburan, Jefri tetap menjaga semangat bertanding dengan dukungan dari orang-orang terdekat.

“Nichol pun punya dukungan yang sama. Perbedaannya, kalau pertama gua enggak ada dukungan itu, sekarang udah punya. Jadi lebih semangat juga latihannya,” ucap Jefri.