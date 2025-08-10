Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kemenangan 38 Detik El Rumi Atas Jefri Nichol di Ring Superstar Knockout

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |14:35 WIB
Kemenangan 38 Detik El Rumi Atas Jefri Nichol di Ring Superstar Knockout
Kemenangan 38 Detik El Rumi Atas Jefri Nichol di Ring Superstar Knockout. (Foto: Instagram/@elelrumi)
JAKARTA - El Rumi kembali bertemu Jefri Nichol di ring Superstar Knockout Volume 3, pada Sabtu (9/8/2025) malam. Dalam laga itu, El sukses menaklukkan aktor Dear Nathan tersebut untuk kedua kalinya.

Duel El Rumi vs Jefri Nichol dimulai pada 9 Agustus 2025, sekitar pukul 23.20 WIB. Menariknya, putra kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu sukses mengalahkan Jefri hanya dalam waktu 38 detik.

Ketika bel tanda pertandingan dimulai berbunyi, El yang mengenakan pelindung kepala berwarna merah terlihat mengukur kekuatan Jefri yang memakai pelindung kepala berwarna biru dengan melayangkan jab.

El Rumi vs Jefri Nichol
Kemenangan 38 Detik El Rumi Atas Jefri Nichol di Ring Superstar Knockout. (Foto: Instagram/@icbchampionship)

Momen Jefri meletakkan tangan kirinya ke bawah dimanfaatkan El Rumi dengan melayangkan pukulan bertubi-tubi hingga Jefri Nichol tersudut. Jefri sempat memberikan isyarat ada yang salah pada bahunya, namun momen itu dimanfaatkan El dengan terus melayangkan pukulan.

Jefri Nichol kemudian tersudut hingga wasit menengahi pukulan El Rumi dengan memegangi kepala Jefri dan menepuk-nepuk punggungnya. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan di tangan El Rumi. 

Pihak ICB Champion sebagai penyelenggara acara itu mengungkapkan alasan El Rumi kembali memenangkan pertarungan tersebut. Jefri Nichol dianggap tidak bisa membela diri hingga kemenangan pun kembali dijatuhkan kepada El Rumi.

 

