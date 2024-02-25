Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

El Rumi Digandeng Perempuan di Mal, Komentar Mulan Jameela Jadi Sorotan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |06:34 WIB
El Rumi Digandeng Perempuan di Mal, Komentar Mulan Jameela Jadi Sorotan
El Rumi digandeng perempuan di mall. (Foto: Instagram/@elelrumi)
A
A
A

JAKARTA - El Rumi memberi kejutan kepada netizen melalui unggahan terbarunya di Instagram. Dia membagikan tiga foto yang memperlihatkan seorang perempuan berambut panjang memakai sweatshirt dan hot pants menggandeng tangannya.

Menariknya, El yang memakai jaket hoodie berwarna navy, celana hitam, dan topi itu terlihat semringah memandang perempuan yang di sampingnya. "Selamat malam Minggu!" ujarnya sebagai caption unggahan seperti dikutip pada Minggu (25/2/2024).

Foto tersebut berhasil membuat warganet heboh. Banyak yang mengira El Rumi memiliki pacar baru dan memperkenalkan sosok perempuan itu kepada penggemarnya lewat Instagram. 

Namun jika diperhatikan dua foto lainnya, maka akan diketahui jika perempuan yang menggandeng El Rumi itu adalah adik perempuannya, Shafeea. "Buset, tiba-tiba sudah gede saja @shafeeamd_. Cie-cie yang 2 hari lagi ulang tahun," kata El menambahkan.

El Rumi gandeng perempuan baru di mall. (Foto: Instagram/@elelrumi)

Tak sedikit warganet yang merasa diprank karena tak mengira perempuan yang menggandeng El Rumi itu adalah adiknya sendiri. Beberapa warganet mengira, jika perempuan yang menggandeng personel The Lucky Laki itu adalah Fuji.

Akun @shel*** mengatakan, "Kaget, aku kira tadi Fuji. Dari belakang, badan dan rambutnya mirip banget sama Fuji. Ternyata, adeknya." Akun @ani*** menambahkan, "Awalnya kaget. Tadinya aku kira, El Rumi go public sama cewek barunya."

Namun dari sederet komentar yang memenuhi unggahan tersebut, pesan dari Mulan Jameela cukup menarik perhatian warganet. "MashaAllah TabarakAllah. Next, gandengannya calon istri ya. InshaAllah," kata istri Ahmad Dhani tersebut.

Harapan sang ibu sambung pun tampak diamini oleh El Rumi. "InsyaAllah 😇," ujarnya. Warganet pun tampak ramai mengaminkan harapan si pelantun Makhluk Tuhan Paling Sexy itu di kolom komentar.

1 2
