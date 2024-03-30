Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sadis, Pengasuh Anak Aghnia Punjabi Ternyata Pernah Kasar dengan Balita

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |16:01 WIB
Sadis, Pengasuh Anak Aghnia Punjabi Ternyata Pernah Kasar dengan Balita
Anak Aghnia Punjabi alami kekerasan dari pengasuh (Foto: IG Aghnia)
A
A
A

JAKARTA - Kasus penganiayaan yang dialami anak selebgram Aghnia Punjabi kembali menguak fakta baru.

Pasalnya, si pelaku penganiayaan yang tak lain merupakan sang pengasuh anaknya sendiri itu ternyata pernah terlibat kasus serupa.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Aghnia melalui postingan terbarunya yang dibagikan di akun Instagramnya.

Sadis, Pengasuh Anak Aghnia Punjabi Ternyata Pernah Kasar dengan Balita

Dalam salah satu postingan, Aghnia turut membagikan tangkapan layar berisi pesan dari salah satu netizen yang mengaku pernah menjadi penyalur si pengasuh.

Bahkan, pihak penyalur asisten rumah tangga alias ART itu mengaku pernah mendapat laporan dari salah satu pelanggannya terkait sikap kasar pengasuh berinisial ‘I’ tersebut kepada anak balita.

“Itu kan dia basicnya ART bu. Terus ada laporan dari salah satu customer saya dari luar pulau. Kalau dia pernah kasar sama anak balita,” tulis isi pesan dari penyalur ART tersebut, melansir dari akun Instagram @emyaghnia.

Menurut keterangan penyalur ART tersebut, pengasuh tersebut lantas langsung di-blacklist karena memiliki track record yang buruk dari pelanggan sebelumnya yang sempat menggunakan jasanya.

“Terakhir minta kerja bulan oktober di saya. Tapi saya tidak salurkan lagi. Karena ada record tidak baik,” lanjut pihak penyalur ART tersebut.

Sebelumnya, Aghnia sempat mengungkapkan kesedihan yang mendalam melihat kondisi putri kecilnya, Jana Amira Priyanka pasca dianiaya sang pengasuh.

Aghnia juga mengaku tak menyangka bahwa sang pengasuh bisa setega itu. Seperti diketahui, bocah yang usianya belum genap 4 tahun itu diduga mengalami penganiayaan dari sang suster saat Aghnia menitipkannya selama dua hari.

Padahal, Aghnia menyebut pengasuh berinisial ‘I’ tersebut sudah ia anggap seperti keluarga sendiri karena memiliki perangai yang sopan dan lemah lembut. Ia juga menyebut, pengasuh tersebut ia rekrut dari salah satu agency yang cukup terkenal.

“Canaku sayang, cana yang sangat ceria dan sangat penyayang, cerialah lagi anakku, hancur hatiku, ya Allah tarik rasa sakitnya limpahkan semua kepadaku, hukumlah aku ya Allah,” ujar Aghnia, dalam keterangan postingan terbaru di akun Instagramnya, @emyaghnia, Sabtu, (30/3/2024).

“Ada yang bilang dia basic ART tapi di agensi terkenal yang saya ambil dia suster dengan gaji yang lumayan mahal juga dan saya ambil kontrak setahun, perangainya sopan, dan seperti lemah lembut, ternyata IBLIS!,” sambungnya.

Selain sempat memposting beberapa potret wajah sang anak yang dipenuhi lebam dan luka-luka, Aghnia juga turut membagikan video CCTV di area kamar sang anak.

