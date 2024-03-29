Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dhawiya Zaida Ingin Series Arab Maklum 2 Bikin Masyarakat Selalu Tersenyum

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |22:01 WIB
Dhawiya Zaida Ingin Series Arab Maklum 2 Bikin Masyarakat Selalu Tersenyum
Dhawiya Zaida kembali terlibat di series Arab Maklum 2 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dhawiya Zaida kembali membintangi series Arab Maklum di edisi yang kedua ini. Melihat antusias penonton yang luar biasa saat Arab Maklum ditayangkan, Vision+ akhirnya menghadirkan Arab Maklum season 2.

Kembali berperan sebagai Umi Lela, Dhawiya berharap kehadiran dirinya dan seluruh jajaran cast dalam Arab Maklum di edisi kedua ini bisa lebih menghibur dengan cerita yang lebih fresh serta bergabungnya beberapa cast baru seperti Ananta Rispo yang dikenal sebagai seorang komika.

Dhawiya Zaida Ingin Series Arab Maklum 2 Bikin Masyarakat Selalu Tersenyum

Kehadiran Rispo tentu menambah kelucuan dalam series ini sehingga Arab Maklum 2 akan mampu menghadirkan senyum dan tawa bagi penonton yang menyaksikannya. Penonton bisa melupakan beban pikiran yang tenang menyelimutinya ketika menyaksikan Arab Maklum 2.

Dhawiya berharap masyarakat antusiasnya lebih tinggi lagi untuk menyaksikan Arab Maklum 2. Pasalnya, putri pedangdut Elvy Sukaesih itu mengaku bahwa jajaran cast dan kru telah berusaha lebih keras mengeluarkan performa terbaiknya di season 2 ini.

"Semoga kerja keras kami bisa buat kalian tersenyum dan tertawa, melupakan sejenak apa yang menjadi beban. Kita juga mengharapkan Arab Maklum yang kedua lebih baik dari yang pertama," ujar Dhawiya dalam acara Meet and Greet with cast Arab Maklum 2 di FX Sudirman, Jumat (29/3/2024).

Dhawiya juga meyakini bahwa series ini bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat karena saat ini masyarakat nampaknya butuh lebih banyak hiburan di tengah hiruk pikuk kehidupannya.

"Ini bisa diterima semua kalangan, Indonesia kan butuh lebih banyak hiburan," pungkasnya.

