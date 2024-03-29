Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Selebgram Aghnia Punjabi Alami Kekerasan dari Pengasuh, Wajah Sampai Lebam

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |21:03 WIB
Anak Selebgram Aghnia Punjabi Alami Kekerasan dari Pengasuh, Wajah Sampai Lebam
Anak Aghnia Punjabi alami kekerasan dari pengasuh (Foto: IG Aghnia)
A
A
A

JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari selebgram Aghnia Punjabi. Pasalnya, putri pertamanya, yakni Jana Amira Priyanka diduga mengalami penganiayaan dari sang pengasuh.

Kabar tersebut dibagikan Aghnia melalui sebuah postingan di akun Instagramnya. Ia bahkan tampak membagikan potret wajah sang putri yang mengalami lebam di salah satu matanya.

Bocah yang usianya belum genap 4 tahun itu diduga mengalami penganiayaan dari sang suster saat Aghnia menitipkannya selama dua hari. Padahal, Aghnia mengaku suster berinisial ‘I’ tersebut sudah ia anggap seperti keluarga sendiri.

Anak Selebgram Aghnia Punjabi Alami Kekerasan dari Pengasuh, Wajah Sampai Lebam

“Kepada teman teman bantu repost. astaghfirullahal adzim biadab kamu suster “i". sudah dianggap keluarga, dititipin anak 2 hari kenapa kau siksa belahan jiwa ku ini,” ujar Aghnia, dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya, @emyaghnia, Jumat, (29/3/2024).

Aghnia lantas sigap membawa kasus penganiayaan anaknya tersebut ke ranah hukum. Ia bahkan sudah melaporkan suster tersebut ke pihak kepolisian.

“mohon doa teman teman dan mohon di proses @polrestamalangkotaofficial. tolong pak kapolri, tolong saya minta keadilan se adil adilnya,” ungkapnya.

Aghnia juga memastikan bahwa ia tidak memiliki masalah sedikitpun dengan suster ‘I’. Bahkan, ia merekrut pengasuh anaknya itu dari salah satu yayasan terkenal di Surabaya.

“Perlu diketahui sebelumnya saya tidak memiliki masalah apapun dengan sus “i" posisi sus adek sepertinya tidak mengetahui cana disiksa!,” tegas Aghnia.

“Saya ambil dari yayasan terkenal di surabaya bahkan sampai seluruh indonesia tau yayasan ini yang tidak akan saya sebutkan,” lanjutnya.

Selain memposting beberapa potret wajah sang anak yang dipenuhi lebam dan luka-luka, Aghnia juga turut membagikan video CCTV di area kamar sang anak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement