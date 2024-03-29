Reza Arap Ikut Komentari Pernikahan Sandra Dewi di Disneyland, Langsung Diledek Netizen

JAKARTA - Penetapan Harvey Moeis sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah berimbas pada sang istri, Sandra Dewi.

Selang beberapa jam usai penetapan tersebut, akun Instagram Sandra Dewi diserang netizen. Tak berhenti sampai disitu, netizen juga kembali mengungkit soal kehidupan dengan bergelimang harta yang dijalani Sandra Dewi sejak menikah dengan Harvey Moeis.

Bahkan pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Moeis kalau itu menjadi sorotan karena menjadi pesta pernikahan termewah di tahun 2016. Harvey mewujudkan mimpi pujaan hatinya itu yang menjadi fans berat Disney. Konsep pernikahan mereka dibuat bak di negeri dongeng dan digelar di Disneyland Tokyo.

Akun X @kegblgnunfaedh melalui cuitannya justru menyandingkan konsep pernikahan Sandra Dewi dengan pernikahan selebriti lainnya yang serupa, yakni Rachel Vennya dan Okin serta Ria Ricis dan Teuku Ryan. Ketiga pernikahan ini dibahas karena kerap menjadi impian semua orang, tapi ternyata tak selamanya berjalan mulus dan berakhir bahagia.

Pernikahan Rachel Vennya dan Okin resmi berakhir pada 16 Februari 2021. Sedangkan perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan masih diproses Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sementara kehidupan rumah tangga Sandra Dewi kini tersandung masalah karena sang suami melakukan korupsi.

Pembahasan ini menjadi viral usai foto yang diunggah bersamaan dengan cuitan itu telah dilihat sebanyak 4,7 kali dan langsung ramai dikomentari netizen. Bahkan, pembahasan ini turut memancing komentar selebriti lainnya, Reza Arap.

Dia mengaku merasa beruntung tidak mengusung tema yang sama dengan ketiga pasangan itu saat menikahi Wendy Walters.

"Untung gua nggak disnilen (Disneyland)," ujar Reza Arap dikutip dari akun X @yourbae miliknya, Jumat (29/3/2024).