Vidi Aldiano Tak Tahu Wendy Walters Sempat Menikah dengan Reza Arap

JAKARTA - Vidi Aldiano mengaku tidak tahu kalau Wendy Walters pernah menikah dengan YouTuber Reza Arap. Ketidaktahuannya itu terungkap saat Wendy jadi bintang tamu di PodHub di kanal YouTube Deddy Corbuzier.



Pelantun 'Nuansa Bening' itu justru mengenal sosok Wendy Walters itu dari Jerome Polin.



"Gue tahunya Kak Wendy dari Jerome naik gunung bareng," kata Vidi Aldiano dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier.

Vidi Aldiano Tak Tahu Wendy Walters Sempat Menikah dengan Reza Arap (Foto: Instagram/vidialdiano)



Lalu, Deddy Corbuzier pun menjelaskan bawah Wendy Walters ini merupakan mantan istri dari Reza Arap. Mendengar penjelasan Deddy Corbuzier, Vidi Aldiano terkejut tak percaya.



"Nah ini mantan bininya," kata Deddy Corbuzier.



"Hah...mantan pacar," tanya Vidi Aldiano.



Wendy Walters pun menimpali ucapan Vidi, ia mengatakan bahwa dirinya memang mantan istri Reza Arap.



"Mantan istri," ucap Wendy Walters.



Suami Sheila Dara itu benar-benar bingung dan tak bisa percaya bahwa Wendy Walters adalah mantan istri Reza Arap.