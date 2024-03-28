Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Menikah dengan Harvey Moeis, Sandra Dewi Akui Banyak Bersabar

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |23:01 WIB
Menikah dengan Harvey Moeis, Sandra Dewi Akui Banyak Bersabar
Sandra Dewi banyak bersabar ketika menikah dengan Harvey Moeis (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sandra Dewi sempat bercerita soal suaminya, Harvey Moeis selalu mengajarkan dia tentang kesabaran selama membina bahtera rumah tangga.

Seperti saat insiden mobil mewahnya menabrak sepeda motor hingga penyok, Sandra Dewi memilih sabar dan ikhlas adanya insiden tersebut.

"Kalau Sandra Dewi yang dulu masa belum nikah pasti gue marah, berapa ya masuk bengkel cuma sejak menikah dengan Harvey Moeis ini dia banyak mengajarkan value-value luar biasa misalkan cerita 'sayang mobil kita tabrak gini-gini namanya juga manusia, nggak setiap hari dalam kondisi maksimal," kata Sandra Dewi dalam Kanal YouTube BW dikutip pada Kamis (28/3/2024).

Menikah dengan Harvey Moeis, Sandra Dewi Akui Banyak Bersabar

"Siapa tau dia sakit atau urusan keluarga pikirannya kemana-mana dan pasti ada something happen dan itu nggak setiap hari," sambungnya.

Sandra Dewi mengaku Harvey Moeis menasihatinya agar selalu menghargai sopir pribadi ataupun asisten bekerja di rumahnya. Karena mereka telah meninggalkan keluarga dan memilih bekerja bersama mereka.

"Menurut suami gue kepisah sama keluarga, bantuin kita kerja, bantuin kita cari uang dan dalam keadaan tidak maksimal yaudah maafin dan sabar," jelas Sandra Dewi.

Dengan sejumlah pelajaran itu, perempuan berusia 40 tahun itu berusaha untuk menghargai ketika orang-orang mengundang dirinya.

"Makanya setiap hari gue belajar untuk menghargai orang, terus diundang orang datang dulu gue malas kurang bergaul tetapi menurut dia (Harvey) dia ngundang kamu, ya kamu pastikan datang makanya hidup nggak sendiri," tutupnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102790/sandra_dewi-WU9Y_large.jpg
Sandra Dewi Diduga Liburan ke Singapura Bersama Anak, Netizen: Uangnya Belum Habis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098915/sandra_dewi-tVQ8_large.jpg
Foto Harvey Moeis Mendadak Hilang dari Instagram Sandra Dewi, Apa yang Terjadi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/33/3098495/harvey_moeis-poSl_large.jpg
Biodata dan Agama Harvey Moeis yang Divonis 6,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077405/sandra_dewi-RhPv_large.jpg
Sandra Dewi Rutin Dapat Iphone Setiap Tahun dari Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077244/sandra_dewi-r5C0_large.jpg
Sandra Dewi Bongkar Asal Usul Emas 288 Gram yang Disita Kejagung darinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077130/sandra_dewi-LPd2_large.jpg
Sandra Dewi Curhat Kena Penyakit Kulit di Ruang Sidang: Wajah Saya Sampai Bernanah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement