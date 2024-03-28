Menikah dengan Harvey Moeis, Sandra Dewi Akui Banyak Bersabar

JAKARTA - Sandra Dewi sempat bercerita soal suaminya, Harvey Moeis selalu mengajarkan dia tentang kesabaran selama membina bahtera rumah tangga.

Seperti saat insiden mobil mewahnya menabrak sepeda motor hingga penyok, Sandra Dewi memilih sabar dan ikhlas adanya insiden tersebut.

"Kalau Sandra Dewi yang dulu masa belum nikah pasti gue marah, berapa ya masuk bengkel cuma sejak menikah dengan Harvey Moeis ini dia banyak mengajarkan value-value luar biasa misalkan cerita 'sayang mobil kita tabrak gini-gini namanya juga manusia, nggak setiap hari dalam kondisi maksimal," kata Sandra Dewi dalam Kanal YouTube BW dikutip pada Kamis (28/3/2024).

"Siapa tau dia sakit atau urusan keluarga pikirannya kemana-mana dan pasti ada something happen dan itu nggak setiap hari," sambungnya.

Sandra Dewi mengaku Harvey Moeis menasihatinya agar selalu menghargai sopir pribadi ataupun asisten bekerja di rumahnya. Karena mereka telah meninggalkan keluarga dan memilih bekerja bersama mereka.

"Menurut suami gue kepisah sama keluarga, bantuin kita kerja, bantuin kita cari uang dan dalam keadaan tidak maksimal yaudah maafin dan sabar," jelas Sandra Dewi.

Dengan sejumlah pelajaran itu, perempuan berusia 40 tahun itu berusaha untuk menghargai ketika orang-orang mengundang dirinya.

"Makanya setiap hari gue belajar untuk menghargai orang, terus diundang orang datang dulu gue malas kurang bergaul tetapi menurut dia (Harvey) dia ngundang kamu, ya kamu pastikan datang makanya hidup nggak sendiri," tutupnya.

