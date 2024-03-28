Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Harvey Moeis Ternyata Sempat Ragu Nikahi Sandra Dewi, Ini Alasannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |00:01 WIB
Harvey Moeis Ternyata Sempat Ragu Nikahi Sandra Dewi, Ini Alasannya
Harvey Moeis sempat ragu menikahi Sandra Dewi (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, rupanya sempat ragu untuk menjalani hubungan yang serius dengan sang aktris sebelum akhirnya menikah.

Hal ini diungkapkan sendiri oleh Sandra saat diundang menjadi bintang tamu di kanal YouTube Melaney Ricardo beberapa waktu lalu.

Harvey Moeis Ternyata Sempat Ragu Nikahi Sandra Dewi, Ini Alasannya

Sandra saat itu tengah menceritakan awal mula perkenalannya yang diperantarai oleh Daniel Mananta. Bahkan, Sandra, Daniel, dan Harvey, sempat melakukan pertemuan perdana sebagai ajang perkenalan.

"Daniel ngajaknya di Mall Pondok Indah, di restoran yang nggak ada orangnya dan akhirnya bangkrut," kenang Sandra dikutip Okezone, Kamis (28/3/2034).

Sandra saat itu mengaku sangat terpukau dengan ketampanan Harvey. Dia bahkan langsung mengabarkan keluarga dan kerabat jika ia telah menemukan jodohnya.

"Gue bilang sama emak gue, sama asisten gue, 'ini kayaknya jodoh gue," ujarnya.

Namun, hal tersebut tak semudah yang dibayangkan. Harvey justru sempat ragu untuk melangkah lebih jauh dengan Sandra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102790/sandra_dewi-WU9Y_large.jpg
Sandra Dewi Diduga Liburan ke Singapura Bersama Anak, Netizen: Uangnya Belum Habis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098915/sandra_dewi-tVQ8_large.jpg
Foto Harvey Moeis Mendadak Hilang dari Instagram Sandra Dewi, Apa yang Terjadi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/33/3098495/harvey_moeis-poSl_large.jpg
Biodata dan Agama Harvey Moeis yang Divonis 6,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077405/sandra_dewi-RhPv_large.jpg
Sandra Dewi Rutin Dapat Iphone Setiap Tahun dari Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077244/sandra_dewi-r5C0_large.jpg
Sandra Dewi Bongkar Asal Usul Emas 288 Gram yang Disita Kejagung darinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077130/sandra_dewi-LPd2_large.jpg
Sandra Dewi Curhat Kena Penyakit Kulit di Ruang Sidang: Wajah Saya Sampai Bernanah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement