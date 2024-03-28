Harvey Moeis Ternyata Sempat Ragu Nikahi Sandra Dewi, Ini Alasannya

JAKARTA - Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, rupanya sempat ragu untuk menjalani hubungan yang serius dengan sang aktris sebelum akhirnya menikah.

Hal ini diungkapkan sendiri oleh Sandra saat diundang menjadi bintang tamu di kanal YouTube Melaney Ricardo beberapa waktu lalu.

Sandra saat itu tengah menceritakan awal mula perkenalannya yang diperantarai oleh Daniel Mananta. Bahkan, Sandra, Daniel, dan Harvey, sempat melakukan pertemuan perdana sebagai ajang perkenalan.

"Daniel ngajaknya di Mall Pondok Indah, di restoran yang nggak ada orangnya dan akhirnya bangkrut," kenang Sandra dikutip Okezone, Kamis (28/3/2034).

Sandra saat itu mengaku sangat terpukau dengan ketampanan Harvey. Dia bahkan langsung mengabarkan keluarga dan kerabat jika ia telah menemukan jodohnya.

"Gue bilang sama emak gue, sama asisten gue, 'ini kayaknya jodoh gue," ujarnya.

Namun, hal tersebut tak semudah yang dibayangkan. Harvey justru sempat ragu untuk melangkah lebih jauh dengan Sandra.