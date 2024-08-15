Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Salut, Reza Arap Pernah Donasi untuk Kebutuhan 1 Kampung

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |14:15 WIB
Salut, Reza Arap Pernah Donasi untuk Kebutuhan 1 Kampung
Salut, Reza Arap Pernah Donasi untuk 1 Kampung (Foto: IG Reza)
A
A
A

JAKARTA - Musisi Reza Arap baru-baru ini mengungkap kisah menyentuh yang pernah dialaminya. Mantan suami Wendy Walters itu menceritakan dirinya pernah menyumbangkan sejumlah uang, yang ternyata menjadi donasi untuk satu kampung.

Cerita itu diungkap Arap dalam kanal YouTube, Kemal Palevi. Personel Weird Genius itu mengatakan pernah dihampiri seseorang yang tak dikenal. Orang tersebut mengaku pernah menerima bantuan dari Reza Arap.

“Orang nyamperin gue, dia salaman dan dia bilang ‘mas, saya yakin mas gak tahu saya siapa, saya cuma mau ngomong kalau mas pernah donasi ke salah satu apa gitu, dan itu saya yang menyalurkan’,” kata Reza Arap.

Salut, Reza Arap Pernah Donasi untuk 1 Kampung
Salut, Reza Arap Pernah Donasi untuk 1 Kampung

Reza Arap pun terkejut, bahkan ia tak ingat donasi apa yang ia telah berikan. Ia pun ikut syok saat mengetahui donasi tersebut rupanya bisa memenuhi kebutuhan satu kampung yang tengah kelaparan saat itu.

“Dan satu kampung itu tadinya kelaparan, Mal. Dan karena gue mereka semua sudah pada kerja. Gue aja gak inget itu kapan, dan ternyata itu tahun 2019,” tambah Arap.

Pria bernama asli Reza Oktovian ini pun tak bisa berkata apa-apa mendapat informasi mengenai donasi yang pernah ia salurkan. Bahkan, kampung tersebut kini diberi nama dirinya tanda rasa terima kasih para warga yang merasa terbantu dari donasi Reza Arap.

Sayangnya, Reza Arap tak ingat lokasi di mana perkampungan tersebut yang telah menerima uluran tangan darinya.

“Dan kampungnya itu nama gue Mal. Gue gak tahu mau respon apa,” jelas Reza Arap.

 

Halaman:
1 2
