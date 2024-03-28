Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Vision+ Gelar Meet & Greet Bareng Cast Pay Later dan Arab Maklum 2 di FX Sudirman

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |14:30 WIB
Vision+ Gelar Meet & Greet Bareng Cast <i>Pay Later</i> dan <i>Arab Maklum 2</i> di FX Sudirman
Vision+ gelar meet & greet bareng cast Pay Later dan Arab Maklum 2. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTAVision+ akan menggelar meet & greet bersama cast Pay Later dan Arab Maklum 2 di FX Sudirman, Jakarta Pusat, pada 29 Maret 2024. Tim Pay Later diwakili Amanda Manopo, Dito Darmawan, Indra Birowo, Roweina Umboh, dan Fajar Sadboy. 

Sementara tim Arab Maklum 2 ada Dhawiya Zaida, Rachel Patricia, Usama Harbatah, Martin Anugrah, Aci Resti, dan si kocak Ananta Rispo. Penggemar dapat bertemu langsung dengan para cast, berfoto dan berbincang dengan mereka.

Tak hanya bertemu para cast dua series terbaru Vision+ tersebut, penonton juga bisa mendapatkan berbagai informasi menarik tentang series Pay Later yang akan tayang perdana pada 29 Maret mendatang. 

Serial Pay Later berkisah tentang Tika, perempuan muda yang gemar berbelanja online menggunakan sistem pembayaran paylater. Hal itu dilakukannya untuk menunjang ambisinya menjadi selebgram. 

Namun saat dia dipecat dari pekerjaannya, Tika tak lagi mampu membayar utang paylaternya. Kondisi itu membuatnya harus menerima pekerjaan sebagai debt collector di sebuah perusahaan pinjol. 

Sementara Arab Maklum 2 yang memulai masa tayangnya pada April 2024 bercerita tentang keseruan keluarga Abah Mahmud berlibur di Bali. Akan ada banyak cerita dan kejadian lucu yang akan mengocok perut penonton.

Karena itu, habiskan waktu ngabuburit dengan bertemu para cast dua series ini di Meet & Greet Vision+ di FX Sudirman, Jakarta Pusat, pada 29 Maret 2024, pada 15.30 WIB. 

Sebelum series ini tayang, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya lewat Play Store dan App Store di sini atau silakan mengakses www.visionplus.id. Konten eksklusif Vision+ dapat Anda nikmati dengan berlangganan.

