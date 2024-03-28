Profil Sopyan Dado, Pemeran Pak RT di Tukang Ojek Pengkolan yang Meninggal Dunia

JAKARTA - Aktor Sopyan Dado meninggal dunia pada hari ini, Kamis (28/3/024), pukul 04.20 WIB di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Kabar duka tersebut tentunya dirasakan oleh keluarga besar sinetron drama komedi Tukang Ojek Pengkolan (TOP) yang tayang di stasiun televisi RCTI.

Diketahui, Sopyan Dado didapuk untuk memerankan Pak RT atau biasa dipanggil Pak Sofyan. Bahkan Sopyan sendiri merupakan salah satu pemain yang terbilang cukup lama hadir di sinetron tersebut.

Akan tetapi, Sopyan Dado kini telah tiada. Bahkan kabar duka ini disampaikan langsung oleh pihak keluarga melalui pesan singkat yang tersebar di kalangan awak media.

Untuk lebih tahu dan lebih mengenal pemeran Pak Sofyan di sinetron Tukang Ojek Pengkolan (TOP), berikut profilnya:

Profil Sopyan Dado (Foto: Instagram/sopyandado)

Sopyan Dado adalah seorang aktor yang telah cukup lama malang melintang di dunia entertainment Indonesia. Selain banyak membintangi FTV dan juga sinetron Tukang Ojek Pengkolan (TOP), Sopyan Dado ini juga tercatat pernah membintangi salah satu sinetron yang juga tayang di RCTI, yakni sinetron berjudul Hanya Kamu.

Sopyan Dado memiliki nama asli Sopyan Handayani dan lahir tanggal 15 September 1972. Saat meninggal dunia, Sopyan telah berusia 52 tahun.

Sopyan mengawali kariernya di dunia akting ketika ia masih duduk di bangku kelas 3 SMP pada tahun 1986, dengan bergabung di Sanggar Teater SMA Negeri 35 Jakarta. Selama bergabung di dalamnya, Sopyan pernah menjalani proses syuting untuk salah satu judul serial drama di TVRI.

Sepanjang kariernya, Sopyan Dado telah membintangi banyak judul sinetron dan FTV, salah satunya adalah Bajaj Bajuri yang sangat populer di masanya. Ia juga sempat membintangi sinetron Islam KTP di 2010, dan masih banyak lainnya.