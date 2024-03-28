Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Profil Sopyan Dado, Pemeran Pak RT di Tukang Ojek Pengkolan yang Meninggal Dunia

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |07:54 WIB
Profil Sopyan Dado, Pemeran Pak RT di Tukang Ojek Pengkolan yang Meninggal Dunia
Profil Sopyan Dado (Foto: Instagram/sopyandado)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Sopyan Dado meninggal dunia pada hari ini, Kamis (28/3/024), pukul 04.20 WIB di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Kabar duka tersebut tentunya dirasakan oleh keluarga besar sinetron drama komedi Tukang Ojek Pengkolan (TOP) yang tayang di stasiun televisi RCTI.

Diketahui, Sopyan Dado didapuk untuk memerankan Pak RT atau biasa dipanggil Pak Sofyan. Bahkan Sopyan sendiri merupakan salah satu pemain yang terbilang cukup lama hadir di sinetron tersebut.

Akan tetapi, Sopyan Dado kini telah tiada. Bahkan kabar duka ini disampaikan langsung oleh pihak keluarga melalui pesan singkat yang tersebar di kalangan awak media.

Untuk lebih tahu dan lebih mengenal pemeran Pak Sofyan di sinetron Tukang Ojek Pengkolan (TOP), berikut profilnya:

Sopyan Dado

Profil Sopyan Dado (Foto: Instagram/sopyandado)

Sopyan Dado adalah seorang aktor yang telah cukup lama malang melintang di dunia entertainment Indonesia. Selain banyak membintangi FTV dan juga sinetron Tukang Ojek Pengkolan (TOP), Sopyan Dado ini juga tercatat pernah membintangi salah satu sinetron yang juga tayang di RCTI, yakni sinetron berjudul Hanya Kamu.

Sopyan Dado memiliki nama asli Sopyan Handayani dan lahir tanggal 15 September 1972. Saat meninggal dunia, Sopyan telah berusia 52 tahun.

Sopyan mengawali kariernya di dunia akting ketika ia masih duduk di bangku kelas 3 SMP pada tahun 1986, dengan bergabung di Sanggar Teater SMA Negeri 35 Jakarta. Selama bergabung di dalamnya, Sopyan pernah menjalani proses syuting untuk salah satu judul serial drama di TVRI.

Sepanjang kariernya, Sopyan Dado telah membintangi banyak judul sinetron dan FTV, salah satunya adalah Bajaj Bajuri yang sangat populer di masanya. Ia juga sempat membintangi sinetron Islam KTP di 2010, dan masih banyak lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement