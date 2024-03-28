Mengulik Sosok Mertua Sandra Dewi yang Ternyata Konglomerat

JAKARTA - Sandra Dewi tengah menjadi sorotan publik. Bukan karena berita positif yang selalu hinggap kepadanya, melainkan kasus hukum yang menjerat sang suami, Harvey Moeis.

Seperti diketahui, suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Dia ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan korupsi itu diduga terjadi dalam kurun periode 2015 sampai dengan 2022.

BACA JUGA: Sandra Dewi Sudah Siapkan Mental Sebelum Temui Ujian Hidup

Sosok mertua Sandra Dewi, orang tua Harvey Moeis pun tak luput dari sorotan netizen. Banyak yang penasaran dengan mertua Sandra yang dikenal sebagai konglomerat.

Dari berbagai sumber, Harvey Moeis merupakan anak dari Hayong Moeis dan Irma Silviani. Mereka bukan orang biasa, melainkan pasangan kaya raya. Diketahui mereka merupakan pengusaha tambang, yang kini juga digeluti Harvey Moeis.

Diketahui, Sandra dan Harvey sendiri diketahui menggelar pernikahan di Disneyland, Tokyo pada 14 November 2016, dengan konsep Cinderella Wedding. Pernikahan yang digelar secara intimate ini juga dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat.